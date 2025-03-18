Очередному фигуранту дела о курских линиях обороны вменяют хищение 25 миллионов

Ленинский райсуд Курска вчера, 17 марта, повторно рассмотрел ходатайство регионального управления МВД о заключении в СИЗО владельца ООО «Кремень» Игоря Ругаева, участвовавшего в строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Как рассказали «Ъ» в объединенной пресс-службе судебной системы региона, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 апреля. Повторно материал был пересмотрен после того, как Курский областной суд отменил первое решение. Мера пресечения для господина Ругаева не менялась — до пересмотра он находился в СИЗО №1 в Курске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Ругаев

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области Игорь Ругаев

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Согласно судебным материалам, предпринимателю вменяется похищение 25,38 млн руб. бюджетных средств, перечисленных его компании по договору на строительство сооружений на приграничной территории. Вину он не признает.

В рамках расследования дела о хищениях при строительстве линий обороны суд в Курске ранее отправил в СИЗО других участников работ — директора ООО «Торговый дом Курск» Дениса Федорова и учредителя местного ООО «Сиэми» Виталия Синьговского. Первому вменяется хищение более 43,5 млн руб., второму — 51,6 млн руб. Расследование уголовных дел передано в центральный аппарат МВД.

В соседней с Курской Белгородской области МВД также возбудило дело о хищениях при строительстве линий обороны. Накануне по ходатайству следствия местный суд заключил под стражу бизнесмена по фамилии Петряков. По данным из открытых источников, на строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области работало новосибирское ООО «Стройинвестрезерв», директором которого является Сергей Петряков. Эта компания является участником нескольких закрытых судебных разбирательств с участием белгородских чиновников.

Сергей Толмачев