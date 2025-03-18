В Белгороде отправили в СИЗО обвиняемого в хищениях при строительстве линии обороны

Свердловский райсуд Белгорода избрал меру пресечения в виде заключения под стражу некоему господину Петрякову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве фортификационных сооружений в регионе. Он пробудет в СИЗО как минимум до 13 мая, сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, господин Петряков как директор юрлица заключил с ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» договор на строительство дополнительных взводных опорных пунктов на первом оборонительном рубеже Белгородской области. В отчетную документацию он включил сведения о фактически не выполненных работах и их стоимости, завысив цену договора на 11,5 млн руб. Эти средства были перечислены подрядчику.

В конце 2024 года бывшего генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и его экс-заместителя Игоря Грабина заподозрили в злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при организации работ по строительству фортификационных сооружений в регионе. По версии регионального управления МВД, Лукин и Грабин дважды проавансировали работы в Глушковском районе, что привело к необоснованному расходованию из бюджета 173 млн руб. Позже Генпрокуратура инициировала дело о взыскании с бывших топ-менеджеров корпорации и нескольких предпринимателей более 3 млрд руб., якобы присвоенных при строительстве линии обороны.

Подробнее об иске — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова