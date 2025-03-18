ГП направила в суд дело о хищении 69 млн руб. украинскими кол-центрами

Генпрокуратура направила в Октябрьский районный суд Белгорода уголовное дело против пяти россиян — Константина Яковенко, Дениса Пахомова, Никиты Выродова, Елены Редченко и Дмитрия Дудинских, работавших в украинских кол-центрах. Их обвиняют в хищении денег у граждан в особо крупном размере в составе группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Следствие считает, что фигуранты с сентября 2020 по апрель 2021 года звонили россиянам от лица сотрудников банков или правоохранительных органов. Сами кол-центры, из которых совершались звонки, находились в России и на Украине. Мошенники вводили граждан в заблуждение, заявляя о попытках похитить их деньги с банковских счетов. Затем злоумышленники убеждали снять средства или получить кредит и внести деньги на «безопасные счета». Всего пятеро обвиняемых причинили ущерб на сумму свыше 69 млн руб.

Генпрокуратура отметила, что в отношении других соучастников, находящихся в международном розыске, продолжается предварительное следствие. Среди них — украинский гражданин, называемый одним из организаторов преступления.

В декабре 2024 года в Москве приговорили гражданина Израиля и Украины Якова Кесельмана. Его назвали организатором кол-центра, сообщавшего о «минировании» российских объектов. Сам осужденный заявлял, что кол-центр контролировала СБУ и он получал угрозы в адрес родственников. В том же месяце ФСБ сообщила о разоблачении международной сети кол-центров, которые работали в интересах экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили.

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Никита Черненко