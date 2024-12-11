Организатор «минировавшего» объекты РФ кол-центра на Украине получил шесть лет колонии

Лефортовский суд Москвы приговорил гражданина Израиля и Украины Якова Кесельмана к шести годам колонии общего режима за организацию ложных звонков из украинского кол-центра о минировании различных объектов на территории России. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Алексей Курганов.

По его словам, изначально суд назначил его подзащитному восемь лет лишения свободы, однако позднее Мосгорсуд сократил наказание на два года, согласившись, что дело связано не с двумя отдельными эпизодами, а является одним продолжительным по времени эпизодом преступления.

Алексей Курганов пояснил, что кол-центр находился под контролем Службы безопасности Украины (СБУ). По его словам, сотрудники кол-центра были вынуждены совершать звонки с сообщениями о минировании из-за угроз в адрес родственников Кесельмана, проживавших на Украине. «Угрозы были реальными»,— сказал господин Курганов.

Адвокат добавил, что в отношении господина Кесельмана расследуют дело о мошенничестве в связи с теми же кол-центрами. Потерпевшими являются граждане иностранных государств, россиян среди них нет.

9 декабря ФСБ России сообщила о разоблачении международной сети мошеннических кол-центров, работавших в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили. По данным ведомства, от деятельности этих кол-центров пострадало около 100 тыс. человек более чем в 50 странах, включая страны ЕС, Великобританию, Канаду, Бразилию, Индию и Японию. Доходы от противоправной деятельности достигали $1 млн в день.

В рамках возбужденного следователями ФСБ уголовного дела правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов кол-центров по ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ.

Гражданин Израиля и Украины Кесельман и гражданин Израиля и Грузии Давид Тодва, по данным ФСБ, в 2022 году по заданию СБУ распространяли анонимные сообщения о подготовке терактов на объектах критической инфраструктуры в Москве, Курске, Брянске и Белгороде. Давид Тодва объявлен в розыск.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Российских пенсионеров обманывали как немецких».