Новак рассказал о притоке зарубежного капитала в Россию

В 2025 году курс рубля в целом будет в рамках макропрогноза, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, правительство фиксирует рост притока зарубежного капитала. При этом господин Новак уточнил, что сейчас импорт, «видимо, несколько ниже», чем в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер России Александр Новак

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Вице-премьер России Александр Новак

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы наблюдаем также приток капитала зарубежного на внутренний рынок с учетом общей геополитической ситуации. Посмотрим с учетом прогноза по восстановлению импорта. Я думаю, что мы все равно увидим в среднем по году, наверное, те цифры (курса рубля.— "Ъ"), которые заложены в прогнозе социально-экономического развития»,— пояснил он (цитата по ТАСС).

Как считает вице-премьер, укрепление рубля играет положительную роль с точки зрения снижения инфляции. «Наблюдаем, конечно, волатильность, для экспортеров это действительно такой негативный фактор»,— добавил Александр Новак.

Вчера, 17 марта, биржевой курс юаня на торгах Московской биржи впервые с июня 2024 года опустился ниже отметки 11,5 руб./CNY. Многомесячный минимум обновил и внебиржевой курс доллара, закрепившийся ниже 83,5 руб./$. Российскую валюту поддерживают надежды на снижение геополитических рисков на фоне продолжающихся переговоров России и США, а также сезонно более высокое предложение валюты экспортерами.

Подробности — в материале «Ъ» «За мирным рублем».