В деле экс-министра культуры Москвы появились взятки на сумму 200 млн рублей

Как стало известно «Ъ», сумма взяток, инкриминируемых экс-главе столичного департамента культуры Александру Кибовскому, превысила 200 млн руб. При этом чиновнику теперь вменяется в вину получение их не только в рублях, но и в валюте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сам подследственный, несмотря на наличие в деле трех фигурантов, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве, вину категорически не признает, отчасти подтверждает это и проведенная по делу экспертиза. Тем не менее Замоскворецкий райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство главного следственного управления СКР, продлил Александру Кибовскому меру пресечения в виде ареста до 22 июня. Защита обжалует данное решение.

Александра Кибовского задержали 17 июля 2024 года, вместе с ним арестовали еще несколько фигурантов, включая бизнесмена Александра Нероденкова. Первоначально сообщалось, что экс-чиновник получил восемь взяток на сумму более 100 млн руб.

Подробнее читайте в материале «До лета свободы не видать».

Мария Локотецкая