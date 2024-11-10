Не забуду мать историю

Как стало известно “Ъ”, снабдить заключенных новыми учебниками российской истории предлагает бывший глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, обвиненный в получении взяток на сумму 100 млн руб. и попытке мошенничества еще на 38 млн руб. По его мнению, «верное» понимание российской истории особенно актуально сейчас, когда фигурантам уголовных дел дано право отправиться на СВО, чтобы в бою искупить свою вину. Соответствующее предложение подследственный уже направил на имя начальника УФСИН России по Москве генерал-майора внутренней службы Сергея Мороза. Генерал не стал комментировать “Ъ” ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В заключении Александра Кибовского особенно огорчило плохое знание подследственными и осужденными истории России

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В заключении Александра Кибовского особенно огорчило плохое знание подследственными и осужденными истории России

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как рассказала “Ъ” адвокат бывшего чиновника, кандидата исторических наук Кибовского Юлия Потапова, то, что значительное число заключенных имеют пробелы в знании российской истории, ее подзащитный понял, попав сначала на карантин в СИЗО №7 в Капотне, а затем в спецблок СИЗО №1 («Матросская Тишина»).

По ее словам, общаясь с фигурантами разных уголовных дел по дороге на рассмотрение апелляционных жалоб и в следственные кабинеты, господин Кибовский, который является коммуникабельным человеком, пришел к выводу, что большинство людей имеют обрывочные сведения об истории своей страны.

В письменном предложении о целесообразности обеспечения СИЗО новыми учебниками истории России господин Кибовский отмечает, что под стражу люди зачастую попадают «с пестрым ералашем ложных убеждений, взглядов и представлений о прошлом нашей страны и о происходящих сейчас событиях, нередко полученных из сомнительных, а порой просто антинаучных интернет–ресурсов. Не говоря уже о лицах, находящихся под влиянием иноагентов и враждебных России деструктивных идеологий, в том числе националистического и сепаратистского характера».

«Попадая в общие камеры, они способны в разговорах и дискуссиях оказывать влияние на неокрепшие умы окружающих, поскольку противопоставить им нечего. Ведь, как правило, познания истории у большинства людей ограничиваются школьным образованием, отрывочными сюжетами и стереотипами из популярных фильмов, сериалов, роликов и компьютерных игр»,— указывает кандидат исторических наук Кибовский.

Он добавляет, что старшее поколение училось еще по советским учебникам истории, уже далеким от современности. Затем «под влиянием хлынувшей в страну западной идеологии наступила эпоха, когда наше прошлое выставлялось лишь в негативном свете».

«Величие Родины объявлялось имперскими амбициями, от которых требовалось отмежеваться, чтобы войти в "цивилизованное демократическое сообщество"». «Память о советских героях подвергалась осмеянию, а предатели, в том числе в фашистской форме, провозглашались борцами с тоталитаризмом»,— указывает подследственный, добавляя: «К чему привели такие процессы на Украине и в Прибалтике, мы хорошо видим сегодня».

По его словам, в 2000-х годах началось восстановление исторической памяти и ее очищение «от политических провокаторов и спекулянтов», а затем проблема встала столь остро, что по поручению Владимира Путина была организована работа по подготовке единых учебников истории для студентов и школьников. В итоге летом 2023 года вышел учебник для 11-го класса, одним из авторов которого является председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) и помощник президента Владимир Мединский.

Господин Кибовский предлагает обеспечить камеры СИЗО, и другие местах пребывания граждан в заключении наряду с обязательной юридической литературой — Уголовным, Уголовно-процессуальным и Уголовно-исполнительным кодексами — новыми государственными учебниками истории.

По его мнению, с помощью них «имеется возможность влияния в системе СИЗО на историческое мировоззрение самого широкого круга лиц и формирования у граждан разных возрастов и убеждений верного представления о нашем прошлом, особенно относительно ХХ и начала ХХI веков вплоть до событий, приведших к необходимости начала СВО». «Знакомство с новыми учебниками, где факты изложены в доступной форме, существенно поможет самообразованию и способно оказать позитивное воздействие на часть заблуждающихся. Эта задача тем более актуальна в ситуации, когда новым законодательством большой группе обвиняемых, подсудимых и осужденных предоставлено право заключить контракт с министерством обороны и отправиться на СВО, где искупить свою вину и заслужить решения, облегчающие дальнейшую судьбу»,— указывает заявитель. Уголовное преследование заключивших контракты приостанавливается и прекращается, если они будут отмечены наградами.

Господин Кибовский полагает, что решение о системном снабжении учреждений ФСИН учебниками и выделении необходимых для этого бюджетных средств может быть принято на основе соглашения службы с РВИО или Российским историческим обществом (РИО). В качестве пилотного проекта он предлагает обеспечить учебниками СИЗО УФСИН России по Москве во взаимодействии с московским отделением РИО.

По словам адвоката Юлии Потаповой, инициатива ее доверителя показалась интересной начальнику СИЗО «Матросская Тишина» Сергею Бобрышеву и уполномоченному по правам человека по Москве Татьяне Потяевой, которые совершают обход арестованных.

Сам господин Кибовский, еще в августе подавший ходатайство об участии в СВО в ГСУ СКР по Москве, а также заявление в Единый пункт отбора на контрактную службу, ответов до сих пор не получил, уточнила защитник. Она сообщила, что соответствующее обращение господин Кибовский планирует направить повторно.

Экс-глава столичного департамента культуры Александр Кибовский был арестован 17 июня по обвинению в получении восьми взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму более 100 млн руб., а также одном эпизоде покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму 38 млн руб. По версии следствия, в 2015–2023 годах чиновник способствовал коммерческим организациям в заключении госконтрактов за откаты. Господин Кибовский вину отрицает. Все счета чиновника арестованы, что, как стало известно “Ъ”, привело к неспособности фигуранта заплатить налоги за 2023 год на сумму почти 220 тыс. руб. На днях господин Кибовский направил в ФНС, Счетную палату и Минфин обращение, в котором попросил разъяснить, каким образом он может «исполнить свой долг честного гражданина перед государством и своевременно и в полном мере уплатить налоги».

Оперативно получить комментарии ФСИН и РИО, куда “Ъ” направил запросы, не удалось. В свою очередь генерал-майор Мороз отвечать на вопросы “Ъ” не стал.

Мария Локотецкая