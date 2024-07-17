Александру Кибовскому насчитали сто миллионов

Экс-глава столичного департамента культуры Александр Кибовский обвинен ГСУ СКР по Москве в восьми эпизодах получения взяток и мошенничестве. Свою вину бывший чиновник отрицает. Вменяемую ему в вину попытку скрыться от следствия и оказания давления на еще одного фигуранта расследования он объяснил своим участием в фестивале, который пройдет в Калининграде, и консультациями, как из-под следствия попасть на СВО. Сам господин Кибовский, которого взяли под стражу, также собирается на СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии следствия, Александр Кибовский получал взятки за помощь предпринимателям в заключении госконтрактов

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда По версии следствия, Александр Кибовский получал взятки за помощь предпринимателям в заключении госконтрактов

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Александр Кибовский, ходатайство об аресте которого в Замоскворецком райсуде начали рассматривать уже в десятом часу вечера, был подозрительно бодр и улыбался. Когда судья Ирина Зорина устанавливала его личность, фигурант рассказал, что он родился в 1973 году, имеет высшее образование, является кандидатом исторических наук, воспитывает сына, а с сентября прошлого года не работает. По словам господина Кибовского, он прописан у матери на Осеннем бульваре, а проживает у жены в Климентьевском переулке.

— Отводы есть? — спросила судья.

— Нет, отводов нет, я суд очень уважаю,— ответил бывший чиновник.

Мотивируя ходатайство об аресте господина Кибовского, следователь ГСУ СКР попросил приобщить к делу копию осмотра телефона чиновника, которая подтверждала «факт воспрепятствования предварительному следствию». По версии следствия, господин Кибовский в переписке инструктировал другого фигуранта уголовного дела, директора ООО «Евроком» Андрея Нероденкова, какой позиции ему придерживаться на допросе.

Александра Кибовского обвиняют в получении восьми взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также одном эпизоде покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие полагает, что чиновник, будучи главой столичного департамента культуры (эту должность он занимал с марта 2015 года по сентябрь 2023 года), способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. По предварительным данным, сумма незаконно полученных им «откатов» составила свыше 100 млн руб. При этом он действовал в составе организованный группы.

Ранее, в конце декабре 2023 года, тот же Замоскворецкий суд санкционировал арест бывшего советника господина Кибовского, а ныне пенсионера Сергея Балясникова, директора ООО «Евроком» Андрея Нероденкова и его заместителя Константина Яковлева, а также предпринимателя Андрея Галяева. По данным следствия, фигуранты совместно с неустановленными лицами с марта 2023 года по 7 ноября 2023 года создали условия, при которых ООО «Градиент», подконтрольное соучастникам, одержало победу в аукционах на заключение десяти госконтрактов с депкультом на поставку оборудования, мебели и интерьера для ГБУК «Объединение культурных центров» на общую сумму 155 млн 650 тыс. руб. по заведомо завышенной стоимости на сумму не менее 38 млн руб. «для последующего вывода денежных средств», составляющих разницу между стоимостью указанных госконтрактов и фактически поставленных товаров.

Всем фигурантам инкриминировали покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а господам Нероденкову и Яковлеву еще и получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Их дело, как и дело господина Кибовского, также расследует третий следственный отдел второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) ГСУ СКР Москвы. Срок следствия по нему продлен до 22 декабря.

Кроме того, сообщил в заседании суда следователь ГСУ СКР, господин Кибовский пытался скрыться от правоохранительных органов.

«Протокол осмотра мобильного телефона не соответствует информации, которая была обнаружена следствием»,— сказала, в свою очередь, адвокат Юлия Потапова.

По словам адвоката, следователь умышленно скрыл данные и о том, что ее подзащитный приобрел авиабилет не в одну сторону, а собирался вернуться в Москву.

«20 и 21 июля пройдет фестиваль "Цифровая история" в Калининграде, на котором я собирался выступить с докладом»,— сказал Александр Кибовский. По его словам, информацию о своих планах он разместил в своем Telegram-канале.

Экс-чиновник признал, что инструктировал Андрея Нероденкова, но только по поводу того, как, находясь под следствием, можно стать участником СВО.

«Я давно сказал, что сам пойду на СВО, этот вопрос решенный»,— добавил обвиняемый.

В отношении участников спецоперации, напомним, следствие приостанавливается, а их уголовное преследование прекращается в случае их боевых заслуг.

Защита приобщила к делу множество грамот и наград, которыми был отмечен фигурант коррупционного дела, среди которых было более 30 медалей и благодарности за помощь участникам СВО.

Следователь попросил арестовать господина Кибовского до 16 сентября. Представитель ГСУ СКР отметил, что фигурант не признает свою вину. Дает показания, которые противоречат материалам дела, и может скрыться. Инкриминируемые ему преступления, по версии следствия, совершались с 2015 по 2023 год, когда господин Кибовский «совместно с Нероденковым и Яковлевым фактически и юридически руководил процессом закупок в департаменте». В свою очередь защитница задержанного опровергла данный тезис, отметив, что закупками «занимался не департамент, а технический центр».

Адвокат Потапова сообщила, что доводы следствия подтверждаются только показаниями одной подозреваемой, которые она давала на очной ставке по бумаге, очевидно подготовленной правоохранителями. Защитник пообещала написать на нее заявление о заведомо ложном доносе.

«Ко мне присылали ловкачей — дай показания! Я родину не предам, никуда не скроюсь, я пойду на СВО»,— отметил господин Кибовский, напомнив, что в свое время служил в морской пехоте на Каспии.

Фигурант сообщил, что оперативные службы давно следили за ним, задерживали на Казанском вокзале и даже сломали ребро.

В результате суд принял решение удовлетворить просьбу следствия и арестовал Александра Кибовского до 16 сентября. Защита предлагала ограничиться домашним арестом.

В 2000-е годы господин Кибовский сделал стремительную карьеру в культурном ведомстве. В 2001-2004 годах он был замруководителя департамента по сохранению культурных ценностей Минкульта РФ, курируя, в частности, вопросы, связанные с реституцией культурных ценностей, перемещенных в годы Второй мировой войны. После нескольких лет работы в аппарате правительства РФ (2004–2008) он возглавил Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия. В 2011 году господин Кибовский был назначен руководителем столичного департамента культурного наследия. В сферу его ответственности входили прежде всего вопросы реставрации московских памятников истории и культуры и надзор за их надлежащим состоянием.

После увольнения в 2015 году Сергея Капкова с поста руководителя департамента культуры правительства Москвы Александр Кибовский занял его место.

При нем состоялись многие знаковые культурные события Москвы (например, открытие парка «Зарядье» и одноименного концертного комплекса). Во время его руководства департаментом состоялось несколько громких увольнений.

В 2021 и 2022 годах по его распоряжениям Театр на Таганке был объединен с «Содружеством актеров Таганки» и театром «Апарте», Театр Сатиры — с Театром Армена Джигарханяна, театр «Сфера» — с театром «Эрмитаж», после «дела Седьмой студии» «Гоголь-центр» был переименован обратно в «Театр имени Н. В. Гоголя» с назначением нового худрука (Антон Яковлев).

Помимо всего прочего, господин Кибовский является авторитетным специалистом по истории отечественного военного костюма и фалеристике (наука о наградах и орденах) со множеством публикаций по этой теме. С 2014 года возглавлял московское отделение «Российского военно-исторического общества» Владимира Мединского.

Мария Локотецкая, Рита Русакова