В Азнакаевском районе Татарстана по решению районного совета отменили туристический налог. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Азнакаевском районе Татарстана отменили туристический налог

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ В Азнакаевском районе Татарстана отменили туристический налог

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Ранее о решении отменить налог для туристов объявили в Менделеевском районе Татарстана. В начале февраля от него также отказались в Чистополе и в пяти поселениях Чистопольского района.

На сегодняшний день плату с путешественников продолжают взимать в Казани, Елабуге и Болгаре.

С 1 января 2025 года туристический налог в Татарстане составляет 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах (но не менее 100 руб. в день). Каждый год ставка будет увеличиваться на 1 процентный пункт и к 2029 году достигнет 5%.

Дарья Сайфиева