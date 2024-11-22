Казанские депутаты решили ввести туристический налог с 2025 года

Депутаты Казанской городской думы приняли решение о введении в столице Татарстана с 1 января 2025 года туристического налога в размере 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах (но не менее 100 руб. в день). Каждый год ставка будет увеличиваться на 1 процентный пункт и к 2029 году достигнет 5%. Доклад о новом налоге представил начальник финансового управления исполкома города Ирек Мухаметшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

От уплаты налога будут освобождены несовершеннолетние и некоторые категории граждан. Налогоплательщики, предоставляющие услуги временного проживания для санаторно-курортного лечения, будут платить налог в минимальном размере. Ирек Мухаметшин отметил, что средства от налога поступят исключительно в городской бюджет и не будут перераспределены в пользу других городов республики.

В конце октября пресс-служба мэрии Казани сообщила «Ъ Волга-Урал», что, по предварительным прогнозам, новый налог в первый год действия сможет добавить свыше 150 млн руб. в городской бюджет.

Введение в городе туристического налога одобрил в первом чтении петербургский парламент, подробнее об этом — в материале «От сбора до налога один ЗакС».

Влас Северин, Казань