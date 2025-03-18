«Америка лишилась своего "голоса"»

Фактическую ликвидацию «Голоса Америки» (признан иностранным агентом) и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано иностранным агентом и нежелательным в РФ) и их аналога, вещавшего на Кубу, Radio Marti комментируют по всему миру. В Китае и на Кубе это считают своей победой. В западных странах — поражением Америки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Офис «Голоса Америки» в Вашингтоне

Фото: Andrew Harnik / AP Офис «Голоса Америки» в Вашингтоне

Фото: Andrew Harnik / AP

Global Times (Пекин, Китай)

Почему… «фабрика лжи» прекратила свою деятельность

Когда дело доходит до репортажей, связанных с Китаем, у «Голоса Америки» (признан в РФ иноагентом.— «Ъ») ужасная репутация. От ущемления прав человека в китайском Синьцзяне до раздувания споров в Южно-Китайском море, от поддержки сил «за независимость Тайваня» до поддержки бунтовщиков в Гонконге, от фабрикации истории о так называемом китайском вирусе до продвижения теорий об «избыточных мощностях» Китая — почти за каждой злонамеренной ложью о Китае можно найти следы радиостанции. Бывший ее сотрудник сказал, что до приезда в Китай он не осознавал, что новостные репортажи, которые он читал каждый день, вообще не совпадают с реальностью. Он же рассказал, что некоторых сотрудников радиостанции увольняли, когда они предлагали увеличить количество положительных репортажей о Китае.

CNN (Атланта, США)

«Как приятно»: в Китае радуются решению Дональда Трампа

Один из влиятельных пропагандистов назвал это «по-настоящему приятным событием». Другой сказал, что смеялся до упаду… Китайские националисты и государственные СМИ с трудом сдерживали свое злорадство после того, как президент Дональд Трамп подписал… указ о ликвидации... финансируемых правительством США медиаорганизаций, вещающих на страны с авторитарными режимами. В течение многих лет китайское правительство и его пропагандистский аппарат неустанно нападали на радиостанции за их критику Китая, особенно в сфере прав человека и свободы вероисповедания. И теперь администрация Трампа заставляет замолчать те самые институты, которые Пекин давно стремился подорвать,— в то время как Китай наращивает траты на распространение по миру собственных государственных СМИ.

Novinky.cz (Прага, Чехия)

Америка лишилась своего «голоса»

Решение печальное, но ожидаемое. Печаль в том, что радиостанции… действительно были даже в современную эпоху интернета важными источниками информации для людей, живущих в недемократических странах: Беларуси, Иране и других. Да и для нас они были важны во времена коммунистического тоталитаризма. В то же время это решение предсказуемо, потому что новая администрация США решила действительно довольно радикальным образом сократить финансирование. Но выгода на бумаге — не всегда реальная выгода. Решение Трампа пойдет на пользу врагам Америки. Но нет смысла слишком расстраиваться из-за этого: если мы в Европе действительно верим в ценности нашего общества, мы должны были сами позаботиться о распространении этих идей давным-давно.

Prensa Latina (Гавана, Куба)

Решающий удар Трампа

В радиовойне против Кубы в 1980-х годах были созданы радио и ТВ Marti в 1985 и 1990 годах соответственно, но, несмотря на то что на их работу были выделены ресурсы, они оказались неэффективными.

Независимый аудит, проведенный в феврале 2019 года группой американских экспертов… показал, что оба антикубинских СМИ публиковали как «плохую журналистику», так и «неэффективную пропаганду»… Эксперты обвиняли (их.— «Ъ»)… в предвзятости, отсутствии контекста и в том, что она является «старомодной пропагандой, постоянным навязыванием», заключил президент группы экспертов… Кстати, в 2003 году… исторический лидер кубинской революции Фидель Кастро… заявил, что попытка принести сигнал радио и телевидения Marti на остров всегда будет неудачной.

Подготовили Алена Миклашевская и Кирилл Сарханянц