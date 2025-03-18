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Коммерсантъ FM
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«Америка лишилась своего "голоса"»

Мир комментирует ликвидацию американских глобальных медиа

Фактическую ликвидацию «Голоса Америки» (признан иностранным агентом) и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано иностранным агентом и нежелательным в РФ) и их аналога, вещавшего на Кубу, Radio Marti комментируют по всему миру. В Китае и на Кубе это считают своей победой. В западных странах — поражением Америки.

Офис «Голоса Америки» в Вашингтоне

Офис «Голоса Америки» в Вашингтоне

Фото: Andrew Harnik / AP

Офис «Голоса Америки» в Вашингтоне

Фото: Andrew Harnik / AP

Global Times (Пекин, Китай)

Почему… «фабрика лжи» прекратила свою деятельность

Когда дело доходит до репортажей, связанных с Китаем, у «Голоса Америки» (признан в РФ иноагентом.— «Ъ») ужасная репутация. От ущемления прав человека в китайском Синьцзяне до раздувания споров в Южно-Китайском море, от поддержки сил «за независимость Тайваня» до поддержки бунтовщиков в Гонконге, от фабрикации истории о так называемом китайском вирусе до продвижения теорий об «избыточных мощностях» Китая — почти за каждой злонамеренной ложью о Китае можно найти следы радиостанции. Бывший ее сотрудник сказал, что до приезда в Китай он не осознавал, что новостные репортажи, которые он читал каждый день, вообще не совпадают с реальностью. Он же рассказал, что некоторых сотрудников радиостанции увольняли, когда они предлагали увеличить количество положительных репортажей о Китае.

История «вражеских голосов»

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CNN (Атланта, США)

«Как приятно»: в Китае радуются решению Дональда Трампа

Один из влиятельных пропагандистов назвал это «по-настоящему приятным событием». Другой сказал, что смеялся до упаду… Китайские националисты и государственные СМИ с трудом сдерживали свое злорадство после того, как президент Дональд Трамп подписал… указ о ликвидации... финансируемых правительством США медиаорганизаций, вещающих на страны с авторитарными режимами. В течение многих лет китайское правительство и его пропагандистский аппарат неустанно нападали на радиостанции за их критику Китая, особенно в сфере прав человека и свободы вероисповедания. И теперь администрация Трампа заставляет замолчать те самые институты, которые Пекин давно стремился подорвать,— в то время как Китай наращивает траты на распространение по миру собственных государственных СМИ.

Novinky.cz (Прага, Чехия)

Америка лишилась своего «голоса»

Решение печальное, но ожидаемое. Печаль в том, что радиостанции… действительно были даже в современную эпоху интернета важными источниками информации для людей, живущих в недемократических странах: Беларуси, Иране и других. Да и для нас они были важны во времена коммунистического тоталитаризма. В то же время это решение предсказуемо, потому что новая администрация США решила действительно довольно радикальным образом сократить финансирование. Но выгода на бумаге — не всегда реальная выгода. Решение Трампа пойдет на пользу врагам Америки. Но нет смысла слишком расстраиваться из-за этого: если мы в Европе действительно верим в ценности нашего общества, мы должны были сами позаботиться о распространении этих идей давным-давно.

Prensa Latina (Гавана, Куба)

Решающий удар Трампа

В радиовойне против Кубы в 1980-х годах были созданы радио и ТВ Marti в 1985 и 1990 годах соответственно, но, несмотря на то что на их работу были выделены ресурсы, они оказались неэффективными.

Администрация Трампа отказалась от одного из ключевых инструментов «мягкой силы» США

Независимый аудит, проведенный в феврале 2019 года группой американских экспертов… показал, что оба антикубинских СМИ публиковали как «плохую журналистику», так и «неэффективную пропаганду»… Эксперты обвиняли (их.— «Ъ»)… в предвзятости, отсутствии контекста и в том, что она является «старомодной пропагандой, постоянным навязыванием», заключил президент группы экспертов… Кстати, в 2003 году… исторический лидер кубинской революции Фидель Кастро… заявил, что попытка принести сигнал радио и телевидения Marti на остров всегда будет неудачной.

Подготовили Алена Миклашевская и Кирилл Сарханянц

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