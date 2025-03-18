1249 заявок от участников специальной военной операции (СВО) подано для участия в программе «Батырлар. Герои Татарстана». Об этом сообщает республиканское агентство «Татмедиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1249 заявок подано на участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ 1249 заявок подано на участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана»

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Отобранные кандидаты получат возможность пройти профессиональную переподготовку по специальной программе в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ.

Прием заявок продолжается до 30 марта.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» — это аналог программы «Время героев», которая направлена на переобучение участников СВО.

Ранее сообщалось, что на участие в программе была зарегистрирована 1061 заявка.

Артём Дергунов