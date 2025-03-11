1061 заявка от участников спецоперации подана на участие в республиканской программе «Батырлар. Герои Татарстана». Об этом сообщает республиканское агентство «Татмедиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1061 заявка подана на участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ 1061 заявка подана на участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Кандидаты, прошедшие отбор, будут проходить обучение по уникальной программе профессиональной переподготовки в Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского федерального университета.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» — это аналог программы «Время героев», которая направлена на переобучение участников СВО.

Ранее сообщалось, что на участие в программе было зарегистрировано 873 заявки.

Артём Дергунов