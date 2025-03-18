В Госдуме предложили разрешить подросткам работать по выходным летом

Работодатели смогут привлекать к работе в выходные дни во время летних каникул детей от 14 до 18 лет, направленных службой занятости. Это предусмотрено поправками, которые планирует одобрить комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Поправки касаются законопроекта, разрешающего привлекать несовершеннолетних к работе в выходные и праздники в составе студенческих отрядов.

Текст документа приводит ТАСС. Согласно проекту закона, обязательное условие для работы в такие дни — письменное согласие работника (с 15 лет) или ребенка и родителя (с 14 лет). Для детей-сирот — согласие работника органа опеки и попечительства. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября.

«В случае принятия данного законопроекта установленная трудовым законодательством сокращенная продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних сохраняется (статьи 92 и 94 ТК РФ). Для работников от 14 до 15 лет она составляет не более 4 часов в день, с 15 до 16 лет — не более 5 часов, в возрасте от 16 лет до 18 лет — не более 7 часов»,— указывается в пояснительной записке к проекту закона.

Репетиторство стало самым распространенным способом подработки у российских подростков, говорится в совместном исследовании оператора экспресс-доставки СДЭК и образовательной платформы «Фоксфорд». Такой способ заработка выбрали 20% опрошенных. Среди других распространенных вариантов подработки — работа онлайн (17%), раздача флаеров (14%) и работа курьером (12%).