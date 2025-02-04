Репетиторство стало самой популярной подработкой для подростков

Репетиторство стало самым распространенным способом подработки у российских подростков, говорится в совместном исследовании оператора экспресс-доставки СДЭК и образовательной платформы «Фоксфорд» (есть у «РИА Новости»). Такой способ заработка выбрали 20% опрошенных. Среди других распространенных вариантов подработки — работа в онлайне (17%), раздача флаеров (14%) и работа курьером (12%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Исследование проводилось в декабре 2024 года и январе 2025-го, в нем приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 14 до 18 лет (метод исследования не указывается). Согласно результатам, работу в пунктах выдачи заказов и на складах выбрали по 10% участников опроса.

Опыт временной занятости есть у каждого третьего опрошенного, и еще 40% респондентов хотели бы найти подработку. Согласно ответам респондентов, основная причина для поиска работы — желание школьников обрести финансовую независимость. Среди других причин — возможность развития полезных навыков, получение профессионального опыта, желание помочь семье.

Больше четверти подростков готовы трудиться за зарплату 10–20 тыс. руб. в месяц, 26% — стремятся к доходу 20–30 тыс. руб., 12% сумма безразлична, главное для них — наличие работы. Чаще всего подростки ищут вакансии через друзей и знакомых, каждый третий использует сайты для поиска работы, более 20% — ищут работу через соцсети, еще 20% — обращаются напрямую к работодателям.

В 2023 году число работающих подростков в возрасте от 15–17 лет выросло на 40%, до 86,7 тыс., писали «Известия» со ссылкой на данные Минтруда. В 2022 и 2021 годах число занятых несовершеннолетних составляло 61,6 тыс.

Полина Мотызлевская