Объем закупок у малого бизнеса госучреждениями Ленобласти вырос до 84 млрд рублей

По итогам 2024 года объем закупок государственных и муниципальных учреждений Ленобласти у малого и среднего бизнеса вырос в два раза и превысил 84 млрд рублей. Об этом на аппаратном совещании областного правительства заявила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 47-го региона Светлана Нерушай.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, комментируя представленные цифры, поручил региональным ведомствам и органам МСУ не снижать объемы и количество закупок у малого бизнеса, а также использовать для этого специализированную площадку для заключения контрактов «Электронный магазин Ленинградской области».

В настоящий момент лидерами по закупкам в Электронном магазине значатся Тихвинский, Сланцевский и Лодейнопольский районы Ленобласти, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге количество экспортеров в сфере малого и среднего предпринимательства за шесть лет выросло на 64%. Общая численность экспортеров в секторе МСП превысила 8 тыс. компаний.

Андрей Цедрик