Изменить нельзя оставить

Новый закон о местном самоуправлении (МСУ) не решил и, вероятно, не решит болезненных проблем в муниципальной сфере. К такому выводу пришли участники круглого стола, организованного в Госдуме 17 марта фракцией КПРФ. Впрочем, «жить по-старому» муниципалитетам тоже нельзя, а необходимость реформ в МСУ назрела чуть ли не в день принятия теперь уже «старого» закона, признали депутаты и муниципалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Новую редакцию закона о МСУ Совет федерации одобрил 14 марта. Главной целью реформы является интеграция системы МСУ в структуру публичной власти с уточнением полномочий и ответственности за их исполнение. При этом первоначальная норма об обязательном переходе с нынешней двухуровневой системы МСУ на одноуровневую была смягчена: регионам разрешили решать этот вопрос «с учетом местных традиций».

Поскольку закон отправлен на подпись президенту и уже не может быть изменен, участникам круглого стола, на котором собрались в основном противники реформы, пришлось обсуждать неизбежное — грядущий переход к новой структуре МСУ. Хотя это не помешало им сразу напомнить о своих главных опасениях относительно одноуровневой системы, сокращения народного представительства и «отрыва» власти от населения.

Попутно, впрочем, собравшиеся приходили к выводу, что жить и работать дальше по старым правилам тоже не представляется возможным. «Знаете, с чего началась моя работа, когда я избрался главой? На второй день пришла МЧС и оштрафовала меня на три тыщи»,— сообщил, к примеру, муниципальный депутат из Якутии Александр Иванов. Обязательства у глав «на бумажке» есть, а средств и возможностей к их исполнению — нет, объяснил он: «Надо дать полномочия главам, чтобы они на месте решали свои вопросы. Они и без ваших денег смогут это решить — им не надо мешать!»

Необходимость «написать закон лучше действующего» была, признал еще до выступлений мундепов глава комитета Думы по региональной политике и МСУ Алексей Диденко (ЛДПР), но «удалось ли эту задачу выполнить — вопрос риторический». По его мнению, законотворцы «поставили лошадь за телегой», не приняв сначала стратегию развития МСУ в целом как основу для госполитики. Такой документ должен утверждать финансовую самостоятельность структур «на земле» и разумно разграничивать компетенции, указал депутат. «Это (неправильное распределение полномочий.— “Ъ”) еще страшнее, чем одноуровневость,— хмурился господин Диденко.— Если мы изымем три четверти полномочий, зачем такие муниципалитеты нужны?»

В свое время коммунисты выступали и против «старого» закона, напомнил депутат Госдумы, экс-глава Иркутской области Сергей Левченко (КПРФ): «Мы уже тогда понимали вакханалию с финансированием разных уровней власти… Вверх шли деньги, а вниз — полномочия». Поэтому жить так, как живет МСУ сейчас, и «не поддаваться реформам» — ошибочная стратегия, уверен коммунист. «Привязать» же полномочия к деньгам, по его мнению, можно путем внедрения нормативов по всем обязательствам и расчета необходимого финансирования для их исполнения: «Это можно посчитать: везде есть индексы, опыт работы и эксплуатации. Если мы включим нормативное финансирование по полномочиям, тогда закон сразу заиграет». Правда, новый закон «не меняет сути дела», мрачно констатировал экс-губернатор, так как ни по старым, ни по новым нормам муниципалы «ничего делать не могут». «Некоторые мэры упорно подсчитывают, на сколько теперь у них будет больше денег. Да не будет — в том-то и дело!» — пессимистично подытожил коммунист.

Григорий Лейба