Японское аниме опередило «Игру в кальмара» в рейтинге «Кинопоиска»

Японский аниме-сериал «Поднятие уровня в одиночку» четыре недели подряд удерживал первое место в рейтинге зрительского интереса, согласно данным «Индекса Кинопоиск Pro», с которыми ознакомился «Ъ». Проект набрал 2,5 тыс. баллов, что составило 4,16% от общего интереса, обойдя второй сезон южнокорейского хита «Игра в кальмара» и российские премьеры «Ландыши. Такая нежная любовь» и «Аутсорс».

Число баллов зависит от того, как часто зрители интересовались проектом в поисковиках, на интернет-страницах телеканалов, онлайн-кинотеатров, видеосервисов (включая YouTube), в энциклопедиях и на других ресурсах.

«Игра в кальмара» заняла второе место с 1,8 тыс. баллов (2,93%), а российские сериалы «Ландыши» и «Аутсорс» набрали 1 тыс. и 882 балла соответственно. Замыкает топ-5 телесериал «Склифосовский» с 684 баллами.

Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с киноиндустрией «Яндекса», отметила рост интереса к аниме: в 2024 году доля японских проектов увеличилась на 2 п. п., тогда как популярность российских и американских сериалов немного снизилась.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Рисованное блюдо».