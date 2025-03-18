Рисованное блюдо

Японский аниме-проект «Поднятие уровня в одиночку» четыре недели оставался лидером зрительского интереса, свидетельствуют данные «Индекса Кинопоиска Pro». По этому показателю он обошел второй сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» и российские премьеры «Ландыши. Такая нежная любовь» и «Аутсорс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: A-1 Pictures Фото: A-1 Pictures

“Ъ” ознакомился с данными «Индекса Кинопоиск Pro» (измеряет интерес зрителей к сериалам) c 3 февраля по 9 марта, вторым итоговым периодом для нового года. На протяжении четырех недель лидерство по индексу интереса удерживало аниме «Поднятие уровня в одиночку» (производство — Aniplex, A-1 Pictures, Япония). Релиз получил за период 2,5 тыс. баллов интереса, доля в общем интересе составила 4,16%.

Число баллов зависит от того, как часто зрители интересовались проектом в поисковиках, на интернет-страницах телеканалов, онлайн-кинотеатров, видеосервисов (включая YouTube), в энциклопедиях и на других ресурсах.

На втором месте — южнокорейская «Игра в кальмара» (Netflix, Siren Pictures, Firstman Studio), премьера второго сезона которого состоялась в декабре прошлого года. За период проект собрал 1,8 тыс. баллов, доля в общем интересе — 2,93%.

Следом в топ-5 идут два российских оригинальных проекта. Это «Ландыши. Такая нежная любовь» от онлайн-кинотеатра Wink с 1 тыс. баллов интереса (1,81%) и «Аутсорс» от Okko c 882 баллами (1,79%). Замыкает список сериал «Склифосовский», транслирующийся по телеканалу «Россия 1». С 3 февраля по 9 марта проект собрал 684 балла, или 1,15% в общем интересе.

Директор по взаимодействию с киноиндустрией «Яндекса» Ксения Болецкая отмечает, что доля проектов из Японии растет: «Если в 2022 году она составляла в среднем 15% за год в общем интересе, а в 2023-м — 14%, то в 2024 году внимание к аниме выросло на 2 п. п.». При этом интерес к проектам из России и США немного снизился по итогам 2024 года, уточнила госпожа Болецкая.

«Поднятие уровня в одиночку» на днях возглавил рейтинг самых популярных аниме на американском сервисе Crunchyroll (принадлежит Sony Group Corporation), а также две недели занимал первое место по числу просмотров видеосервиса d-anime Store. Последний является крупнейшим в Японии по числу представленных аниме-релизов.

При этом участники рынка не согласны, что «Аутсорс» и «Ландыши» не снискали такой популярности у зрителей, как аниме-проекты. «Тема, затронутая в "Аутсорсе", достаточно специфичная, но доля зрительского интереса к нему все равно высокая»,— заверяет источник “Ъ” на рынке онлайн-кинотеатров. Сам «Индекс» стал больше «реагировать» на большие телевизионные премьеры, отмечают собеседники “Ъ” на медиарынке. Схожая тенденция отмечалась еще два года назад: несмотря на выпуск новых эксклюзивных сериалов на видеоплатформах, зрители сохраняют интерес к ТВ (см. “Ъ” от 19 апреля 2023 года).

Юлия Юрасова