Европа сбилась с санкционного курса

Новым европейским санкциям против российского СПГ мешает Дональд Трамп. Как пишет Politico, Евросоюз не стал вводить новые ограничения в феврале, потому что рассчитывал сначала договориться о дополнительных поставках из США. Но сделка не продвигается. Планы по полному отказу от российского СПГ тоже стоят на паузе. ЕС не стал обнародовать «дорожную карту», отметив, что «сроки сдвинулись в свете последних геополитических событий». Сомнения в энергетическом курсе Европы появились на фоне прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Пытаясь усадить стороны за стол переговоров, Трамп делал противоречивые заявления как за смягчение, так и за ужесточение санкций против России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Москва занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу. Принятые ранее ограничения по нефти и газу уже привели к росту цен на энергию, и ситуация может усугубиться, считает эксперт Финансового университета и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Они действительно не смогли принять эти санкции, но не потому, что ждут сделки с США, а потому, что просто не смогли их согласовать. Все решения об ограничениях в Евросоюзе принимаются единогласно, а на предварительных согласованиях та же самая Венгрия явно выступила против.

Если запретить импорт СПГ из России, возникнет дефицит на европейском газовом рынке, и цены поднимутся. Даже по контрактам с "Газпромом" у той же Словакии, у всех привязка к спотовому рынку. Подорожает норвежский, азербайджанский, алжирский трубопроводный газ. Если такую логику рассматривать, мол, пока мы не подписали какую-то там сделку с Соединенными Штатами, мы не будем вводить эмбарго, значит, они еще довольно долго не будут его вводить. О чем говорят США? Идите покупайте наш СПГ, но не тот, который уже есть на рынке. Америка только планирует строить заводы, но у них еще нет гарантированного рынка сбыта. Поэтому, мол, идите к ним, к заводам, которые будут введены в эксплуатацию с 2028-го по 2035-й примерно.

Венгры видят, что ситуация меняется, и, наоборот, сейчас можно будет восстанавливать сотрудничество с Россией. Поэтому зачем вводить новые санкции? Даже если сейчас согласовать новые ограничения, которые начнут действовать, например, с конца 2025 года, эмоциональная реакция биржи все равно возникнет, произойдет скачок цен, а они и так довольно высокие. Кроме того, в Европе остается мало газа в подземных хранилищах, и им придется весь оставшийся год много закупать ежесуточно газа в рамках подготовки к следующему отопительному сезону. Поэтому Венгрия, скорее всего, будет и дальше блокировать эти санкции в отношении России».

Главным экспортером СПГ в Европу остаются США. Причем в январе, как писал Reuters, глава Белого дома пообещал гарантировать поставки, несмотря на опасность роста цен на газ для самих американцев. Поэтому намерения Трампа пока вызывают вопросы, отмечает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «В чем интерес США, неясно, потому что для американских экспортеров СПГ российский трубопроводный газ является прямым конкурентом на рынке Северо-Западной Европы и Германии. И чем меньше российского газа там будет, тем лучше для США и с точки зрения возможных объемов поставок, и с точки зрения цен. Если российский газ вернется в Германию, это прежде всего приведет к довольно серьезному снижению цен.

Скорее всего, это какой-то переговорный трюк. Для Трампа это ничего не стоит, но у него есть некий козырь, который он готов России предложить. Более того, Трамп во время своего первого президентского срока очень многое сделал для того, чтобы заблокировать "Северный поток-2" и в целом потеснить российский газ. У него довольно жесткие позиции в газовой сфере и активные. То есть это чуть ли не первый президент в истории США, который настолько прямолинейно и, можно сказать, собственноручно лоббирует поставки американского газа. И, судя по всему, Трамп собирается продолжать эту маркетинговую политику.

При этом пока рано говорить о каком-то согласии со стороны Европы. В Германии, которая является ключевой страной в этой возможной сделке, нет никакого политического консенсуса по поводу возможности возобновления поставок из России. От нее точно будут требовать согласований с Еврокомиссией. Я бы пока говорил о возможности возобновления украинского транзита в Словакию, Австрию и Венгрию. Но речь идет только об ограниченных поставках для этого региона. Возможно, еще в Чехию».

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что каналы поставок газа из России в Европу могут восстановиться, если Москва и Вашингтон договорятся об энергетическом сотрудничестве. Европейский рынок мгновенно отреагировал падением цен на 5%. Впрочем, как пишет Politico, жесткая санкционнная политика — единственный рычаг, который может использовать ЕС, чтобы участвовать в переговорах по Украине.

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Анжела Гаплевская