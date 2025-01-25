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Новый спорткомплекс на канале Грибоедова планируется сдать в ноябре 2025 года

Завершить строительство и сдать в эксплуатацию новый спортивный комплекс, который возводится на месте здания Пробирной палаты и Пробирного училища на набережной канала Грибоедова, планируется в ноябре 2025 года. Об этом по итогам рабочего совещания на стройплощадке с участием губернатора Петербурга Александра Беглова и помощника президента РФ Николая Патрушева 25 января сообщила пресс-служба Смольного.

Фото: Пресс-служба Смольного

Фото: Пресс-служба Смольного

Предполагается, что многофункциональный спорткомплекс будет включать в себя плавательный и гребной бассейны, а также тренажерные и спортивные залы. Строительство ведется на внебюджетные средства, отметили в городской администрации.

В Смольном также добавили, что спортивный объект создается с учетом пожеланий педагогов и учеников лицея №211 имени Пьера де Кубертена — одной из старейших школ города, расположенной поблизости. Школьники смогут заниматься плаванием и греблей. Также этот центр будет удобен для занятий спортом учащихся других школ и жителей города, полагают в администрации Петербурга.

«Ъ-СПб» писал, что вновь построенному спорткомплексу на набережной канала Грибоедова будет присвоено имя героя Невского пятачка Александра Соколова — начальника штаба 330-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии, мастера спорта по плаванию. В апреле 1942 года он сумел переплыть ледяную Неву, несмотря на ранение, а весной 1990-го показал поисковикам, где располагался последний командный пункт полка, благодаря чему были найдены останки его защитников.

Андрей Цедрик

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