Песков: Россия и США идут по пути реанимации отношений

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон восстанавливают режим диалога на разных уровнях. Запланированный на 18 марта телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — «очень важный шаг», сказал представитель Кремля.

«Мы идем по пути реанимации наших двусторонних отношений, восстановления различных режимов диалога на разных уровнях. Это очень важный шаг, который задает тон потом всему остальному движению»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

По итогам состоявшихся в Эр-Рияде 18 февраля переговоров России и США стороны договорились создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в отношениях стран. Этот вопрос обсуждали, в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора 16 марта.

О контактах США и России по Украине — в материале «Ъ» «Прекращения огня не найдется, но есть нюансы».

Лусине Баласян