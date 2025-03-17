«С Ираном будет совсем не так просто»

США положат «конец хуситам, потому что они — пираты». Об этом заявили представители Белого дома. Ранее в понедельник американские военные сообщили, что сбили 11 беспилотников, которые атаковали авианосец Harry Truman в Красном море. По информации хуситов, это ответ на массированные удары США по территории Йемена 15 марта. При этом советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолц допустил, что конфликт может выйти за пределы Йемена. По его словам, Пентагон способен нацелиться на корабли Ирана. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался о риске прямой конфронтации Тегерана и Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На прошлой неделе верховный руководитель Ирана Али Хаменеи стал первым мировым лидером, публично отвергнувшим предложение нового американского президента. Тот написал письмо, в котором предложил переговоры, а лидер Исламской Республики заявил, что ему не о чем говорить с Белым домом, потому что «нет смысла вести переговоры, когда другая сторона не выполняет обязательств». Надо признать, что у иранского лидера есть основания не доверять 47-му президенту США. Во время своей первой каденции Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки, что, с одной стороны, сильно ударило по иранской экономике, но, с другой, резко ускорило ядерные разработки. Настолько, что, по словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, от полноценного обладания ядерным оружием Иран отделяет лишь политическая воля и несколько месяцев технических работ. Пока вроде бы иранцы воздерживаются от этой последней мили, но обстановка на Ближнем Востоке и фактический развал шиитской оси могут вынудить режим аятолл идти до конца.

Теперь главная интрига в том, как отреагирует Вашингтон, ведь, по данным СМИ, в том же письме говорилось, что в случае отказа Иран может подвергнуться силовому воздействию. Причем организовать его США могут как самостоятельно, так и вместе со своим союзником Израилем. Для еврейского государства иранский атом — экзистенциальная угроза, и в прошлом израильтяне уже минимум два раза уничтожали ядерные объекты своих врагов. В 1981-м они разбомбили атомный реактор в Ираке, а в 2007-м — в Сирии. Оба раза мировая общественность возмущалась, но израильтян это не сильно заботило. Кстати, сегодня стратегическую оправданность действий Иерусалима признают на Западе практически все. Только представьте себе вооруженных ядерной бомбой правительство в Багдаде или новую власть в Дамаске.

Но с Ираном будет совсем не так просто, как в первых двух случаях. Во-первых, персы предусмотрительно разместили свою программу в нескольких местах, а главные объекты и вовсе находятся под землей, защищенные скалистой почвой. А во-вторых, как считают многие эксперты, в случае вооруженного конфликта США и Израиль постараются уничтожить не только ядерные объекты, но и сам режим аятолл. Поэтому прежде чем бить по главной цели, израильтяне могут попытаться нанести удар по символам режима, включая верховного лидера, а потом еще по военной и нефтяной инфраструктуре. В итоге, как надеются в Вашингтоне и Иерусалиме, это приведет к массовым протестам и демонтажу клерикального режима.

Впрочем, столь гладким и логичным план бывает только на бумаге. В реальности все может оказаться куда сложнее, а любые жертвы среди гражданского населения могут привести к обратному эффекту и единению иранцев вокруг своего лидера. Поэтому ряд западных аналитиков предлагает не спешить и подождать разгара естественной турбулентности в Исламской Республике. Буквально через месяц Хаменеи исполнится 86 лет. Говорят, он не блещет богатырским здоровьем, и в Тегеране уже идет подковерная борьба за верховный пост, который окажется вакантным впервые с 1989 года.

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Михаил Гуревич