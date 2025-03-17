В Москву вылетела делегация из КНДР

Правительственная делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо вылетела в Москву. Об этом сегодня, 17 марта, сообщило посольство РФ в Пхеньяне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Северокорейскую делегацию возглавил министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо, говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале посольства РФ в КНДР в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Помимо сотрудников профильных министерств и ведомств в состав делегации численностью более 20 человек также вошли представители деловых кругов.

В ходе поездки запланированы встречи и консультации с российскими коллегами по поводу работы межправительственной комиссии. Кроме того, корейские партнеры намерены посетить ряд российских предприятий «с целью установления деловых контактов», отмечается в сообщении посольства.

В июне 2024 года лидеры РФ и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предполагает, что стороны обязуются незамедлительно оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран. Среди прочего договор предусматривает расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической областях.

Подробности — в материале «Ъ» «Узы стратегического партнерства».

Анастасия Домбицкая