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Узы стратегического партнерства

Россия и КНДР укрепили двусторонние отношения

Фото: KCNA / Reuters

Фото: KCNA / Reuters

Уходящий год ознаменовался небывалым расцветом двусторонних отношений России и КНДР. В июне президент РФ Владимир Путин побывал с ответным визитом в Пхеньяне и подписал там Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ предусматривает расширение сотрудничества в целом ряде отраслей, но главное внимание привлек пункт об оказании друг другу военной помощи в случае агрессии против одной из сторон. На этом фоне Запад и Южная Корея к обвинениям в поставке Пхеньяном вооружений для Москвы добавили утверждения об отправке в Курскую область солдат КНДР. Россия и Северная Корея отвергают незаконное сотрудничество по военной линии.

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