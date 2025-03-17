Путин 18 марта примет участие в ежегодном съезде РСПП

Президент России Владимир Путин во вторник, 18 марта, выступит на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Участники обсудят ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, сообщает пресс-служба Кремля.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Основными темами для обсуждения в этом году станут инициативы предпринимательского сообщества по реализации национальных проектов»,— говорится в сообщении.

В съезде примут участие около 1,3 делегатов и гостей.

В 2024 году съезд РСПП состоялся 25 апреля в Московском международном доме музыки. Встреча прошла в закрытом формате. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на ней обсуждались налоги, перенос бизнеса в Россию и деприватизация. Кремль назвал встречу содержательной.

Подробнее — в материале «Ъ» «РСПП собрался на разогреве у ПМЭФ».