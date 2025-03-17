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Путин 18 марта примет участие в ежегодном съезде РСПП

Президент России Владимир Путин во вторник, 18 марта, выступит на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Участники обсудят ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Основными темами для обсуждения в этом году станут инициативы предпринимательского сообщества по реализации национальных проектов»,— говорится в сообщении.

В съезде примут участие около 1,3 делегатов и гостей.

В 2024 году съезд РСПП состоялся 25 апреля в Московском международном доме музыки. Встреча прошла в закрытом формате. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на ней обсуждались налоги, перенос бизнеса в Россию и деприватизация. Кремль назвал встречу содержательной.

Подробнее — в материале «Ъ» «РСПП собрался на разогреве у ПМЭФ».

Фотогалерея

Краткая история РСПП

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18 мая 1990 года 24 народных депутата СССР, среди которых был и будущий руководитель РСПП Аркадий Вольский, подписали «Обращение к промышленным, научным, экономическим ассоциациям и организациям, к руководителям предприятий, ученым и инженерам, специалистам и рабочим» с призывом создать общенациональную организацию, «способную охватить все народное хозяйство страны»

18 мая 1990 года 24 народных депутата СССР, среди которых был и будущий руководитель РСПП Аркадий Вольский, подписали «Обращение к промышленным, научным, экономическим ассоциациям и организациям, к руководителям предприятий, ученым и инженерам, специалистам и рабочим» с призывом создать общенациональную организацию, «способную охватить все народное хозяйство страны»

Фото: Валентин Соболев / ТАСС

16 июня того же года в Москве состоялся учредительный съезд Научно-промышленного союза СССР, его президентом был избран Аркадий Вольский (на фото). В 1991-м НПС был преобразован в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), который возглавил все тот же Аркадий Вольский. В начале 1990-х СМИ называли его «теневым» премьер-министром РФ

16 июня того же года в Москве состоялся учредительный съезд Научно-промышленного союза СССР, его президентом был избран Аркадий Вольский (на фото). В 1991-м НПС был преобразован в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), который возглавил все тот же Аркадий Вольский. В начале 1990-х СМИ называли его «теневым» премьер-министром РФ

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

16 апреля 1993 года на съезде РСПП выступил президент Борис Ельцин (на фото). Он заявил, что «объективное сближение исполнительной власти с промышленниками и предпринимателями не способны остановить ни политическая демагогия, ни дешевая пропаганда, ни политические интриги». Предприниматели поддержали президента и в разгар его противостояния с парламентом в 1993-м, и на выборах главы государства в 1996-м

16 апреля 1993 года на съезде РСПП выступил президент Борис Ельцин (на фото). Он заявил, что «объективное сближение исполнительной власти с промышленниками и предпринимателями не способны остановить ни политическая демагогия, ни дешевая пропаганда, ни политические интриги». Предприниматели поддержали президента и в разгар его противостояния с парламентом в 1993-м, и на выборах главы государства в 1996-м

Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС

В мае 1992 года по инициативе руководителей РСПП образована политическая партия «Всероссийский союз &quot;Обновление&quot;», объявившая себя «конструктивной оппозицией» правительству Ельцина–Гайдара. 12 декабря 1993 года на выборах в Госдуму эта партия вошла в блок «Гражданский союз» (список возглавлял сам господин Вольский), но набрала всего 1,93% голосов&lt;br>На фото: глава института «Микрохирургии глаза» Святослав Федоров на съезде РСПП, 1993 год

В мае 1992 года по инициативе руководителей РСПП образована политическая партия «Всероссийский союз "Обновление"», объявившая себя «конструктивной оппозицией» правительству Ельцина–Гайдара. 12 декабря 1993 года на выборах в Госдуму эта партия вошла в блок «Гражданский союз» (список возглавлял сам господин Вольский), но набрала всего 1,93% голосов
На фото: глава института «Микрохирургии глаза» Святослав Федоров на съезде РСПП, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

На выборах в Госдуму 1995 года Аркадий Вольский занимал 3-е место в списке блока «Профсоюзы—Промышленники России—Союз труда», но снова не прошел в парламент

На выборах в Госдуму 1995 года Аркадий Вольский занимал 3-е место в списке блока «Профсоюзы—Промышленники России—Союз труда», но снова не прошел в парламент

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Тем не менее РСПП активно участвовал в политической жизни, получив в СМИ определение «профсоюз олигархов»&lt;br>На фото слева направо: председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс, глава «Газпрома» Рем Вяхирев, глава банковской группы «СБС-АГРО» Александр Смоленский, президент «Интерроса» Владимир Потанин, глава «Альфа-Групп» Михаил Фридман, президент ЮКОСа Михаил Ходорковский, замглавы администрации президента РФ Александр Лившиц, премьер-министр Сергей Кириенко и президент Борис Ельцин, 1998 год

Тем не менее РСПП активно участвовал в политической жизни, получив в СМИ определение «профсоюз олигархов»
На фото слева направо: председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс, глава «Газпрома» Рем Вяхирев, глава банковской группы «СБС-АГРО» Александр Смоленский, президент «Интерроса» Владимир Потанин, глава «Альфа-Групп» Михаил Фридман, президент ЮКОСа Михаил Ходорковский, замглавы администрации президента РФ Александр Лившиц, премьер-министр Сергей Кириенко и президент Борис Ельцин, 1998 год

Фото: А.Чумичев и А.Сенцов

В 1990-е годы в деловой прессе РСПП традиционно связывался, в основном, с «красными директорами», представляющими отрасли обрабатывающей промышленности и ВПК. С начала 2000-х политическая роль Союза стала ослабевать&lt;br> На фото: бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков (слева) и Аркадий Вольский перед заседанием правления РСПП, 2001 год

В 1990-е годы в деловой прессе РСПП традиционно связывался, в основном, с «красными директорами», представляющими отрасли обрабатывающей промышленности и ВПК. С начала 2000-х политическая роль Союза стала ослабевать
На фото: бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков (слева) и Аркадий Вольский перед заседанием правления РСПП, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С начала первого президентского срока с членами РСПП регулярно встречается президент Владимир Путин&lt;br> На фото: член правления РСПП Каха Бендукидзе на XIII съезде РСПП в 2003 году, который прошел с участием главы государства

С начала первого президентского срока с членами РСПП регулярно встречается президент Владимир Путин
На фото: член правления РСПП Каха Бендукидзе на XIII съезде РСПП в 2003 году, который прошел с участием главы государства

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Драматичной стала встреча Владимира Путина с руководством РСПП 19 февраля 2003 года (на фото). На ней глава ЮКОСа Михаил Ходорковский докладывал о коррупции и в качестве примера непрозрачной сделки привел покупку «Роснефтью» «Северной нефти». 25 октября того же года господин Ходорковский был арестован и позже осужден по обвинению в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях

Драматичной стала встреча Владимира Путина с руководством РСПП 19 февраля 2003 года (на фото). На ней глава ЮКОСа Михаил Ходорковский докладывал о коррупции и в качестве примера непрозрачной сделки привел покупку «Роснефтью» «Северной нефти». 25 октября того же года господин Ходорковский был арестован и позже осужден по обвинению в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

11 июля 2003 года, через девять дней после ареста совладельца ЮКОСа Платона Лебедева (на фото), глава РСПП Аркадий Вольский передал президенту Владимиру Путину письмо членов союза. В беседе со СМИ глава РСПП сообщил, что в письме содержалась просьба «сохранить стабильность» и «не допустить пересмотра приватизации»

11 июля 2003 года, через девять дней после ареста совладельца ЮКОСа Платона Лебедева (на фото), глава РСПП Аркадий Вольский передал президенту Владимиру Путину письмо членов союза. В беседе со СМИ глава РСПП сообщил, что в письме содержалась просьба «сохранить стабильность» и «не допустить пересмотра приватизации»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Позже Владимир Путин подтвердил, что к нему с просьбой о встрече в связи с арестом главы ЮКОСа обращалось руководство РСПП. «Однако никаких встреч, никакой торговли по поводу деятельности правоохранительных органов не будет»,— заявил он&lt;br> На фото: вице-президент РСПП Виктор Вексельберг (в центре) и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян (справа) на съезде, 2006 год

Позже Владимир Путин подтвердил, что к нему с просьбой о встрече в связи с арестом главы ЮКОСа обращалось руководство РСПП. «Однако никаких встреч, никакой торговли по поводу деятельности правоохранительных органов не будет»,— заявил он
На фото: вице-президент РСПП Виктор Вексельберг (в центре) и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян (справа) на съезде, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В 2005 году новым президентом РСПП стал Александр Шохин (на фото), бывший министр экономики и зампред правительства РФ, депутат Госдумы трех созывов. Господин Вольский покинул этот пост по состоянию здоровья

В 2005 году новым президентом РСПП стал Александр Шохин (на фото), бывший министр экономики и зампред правительства РФ, депутат Госдумы трех созывов. Господин Вольский покинул этот пост по состоянию здоровья

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

9 сентября 2006 года Аркадий Вольский скончался на 75-м году жизни после тяжелой болезни&lt;br> На фото слева направо: председатель совета директоров «Альфа-Групп» Михаил Фридман, президент «Альфа-банка» Петр Авен, гендиректор «Северстали» Алексей Мордашов и президент группы компаний «Тройка–Диалог» Рубен Варданян (справа) на гражданской панихиде по господину Вольскому

9 сентября 2006 года Аркадий Вольский скончался на 75-м году жизни после тяжелой болезни
На фото слева направо: председатель совета директоров «Альфа-Групп» Михаил Фридман, президент «Альфа-банка» Петр Авен, гендиректор «Северстали» Алексей Мордашов и президент группы компаний «Тройка–Диалог» Рубен Варданян (справа) на гражданской панихиде по господину Вольскому

Фото: Коммерсантъ  /  купить фото

Сейчас РСПП называет своей задачей «продвижение интересов и защиту законных прав бизнеса»&lt;br> На фото: глава совета директоров консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман (слева) и председатель совета директоров MCG Group Павел Фукс на съезде РСПП, 2008 год

Сейчас РСПП называет своей задачей «продвижение интересов и защиту законных прав бизнеса»
На фото: глава совета директоров консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман (слева) и председатель совета директоров MCG Group Павел Фукс на съезде РСПП, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

В работе съездов РСПП регулярно участвуют члены правительства России&lt;br> На фото: министр финансов Алексей Кудрин (слева), вице-премьер Александр Жуков (в центре) и глава Союза Александр Шохин на съезде в здании правительства Москвы, 2006 год

В работе съездов РСПП регулярно участвуют члены правительства России
На фото: министр финансов Алексей Кудрин (слева), вице-премьер Александр Жуков (в центре) и глава Союза Александр Шохин на съезде в здании правительства Москвы, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В августе 2013 года РСПП распространил заявление с требованием незамедлительно освободить арестованного в Минске гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. 22 ноября он был экстрадирован в Россию, помещен под домашний арест, а в 2015-м его дело было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления

В августе 2013 года РСПП распространил заявление с требованием незамедлительно освободить арестованного в Минске гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. 22 ноября он был экстрадирован в Россию, помещен под домашний арест, а в 2015-м его дело было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2019 году РСПП выступил с поддержкой попавшего под следствие владельца крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Союз счел, что аресты видных бизнесменов потенциально могут нанести ущерб инвестиционной привлекательности российской экономики&lt;br> На фото: глава ВТБ Андрей Костин на съезде РСПП

В 2019 году РСПП выступил с поддержкой попавшего под следствие владельца крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Союз счел, что аресты видных бизнесменов потенциально могут нанести ущерб инвестиционной привлекательности российской экономики
На фото: глава ВТБ Андрей Костин на съезде РСПП

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

По оценкам РСПП, входящие в него предприятия производят в совокупности более 60% ВВП страны&lt;br> На фото: Александр Шохин на учредительном съезде «Общероссийского народного фронта», 2013 год

По оценкам РСПП, входящие в него предприятия производят в совокупности более 60% ВВП страны
На фото: Александр Шохин на учредительном съезде «Общероссийского народного фронта», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На сайте Союза есть раздел «Позиции РСПП». За последние три года там опубликовано четыре документа (в 2021-м пока ни одного)

На сайте Союза есть раздел «Позиции РСПП». За последние три года там опубликовано четыре документа (в 2021-м пока ни одного)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Предприниматели, в частности, высказывали позицию о «мероприятиях по адаптации российской экономики к изменениям климата», «о необходимости системного правового регулирования цифрового права», «Об основах государственного регулирования цен» и введении гарантированного пенсионного права&lt;br> На фото: глава Минпромторга Денис Мантуров на съезде РСПП, 2015 год

Предприниматели, в частности, высказывали позицию о «мероприятиях по адаптации российской экономики к изменениям климата», «о необходимости системного правового регулирования цифрового права», «Об основах государственного регулирования цен» и введении гарантированного пенсионного права
На фото: глава Минпромторга Денис Мантуров на съезде РСПП, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Антон Белицкий  /  купить фото

РСПП объединяет около 100 отраслевых союзов и корпоративных ассоциаций и свыше 320 тыс. представителей промышленных, научных, финансовых и коммерческих организаций во всех регионах&lt;br> На фото: Владимир Путин на съезде Союза в отеле The Ritz-Carlton, 2019 год

РСПП объединяет около 100 отраслевых союзов и корпоративных ассоциаций и свыше 320 тыс. представителей промышленных, научных, финансовых и коммерческих организаций во всех регионах
На фото: Владимир Путин на съезде Союза в отеле The Ritz-Carlton, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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18 мая 1990 года 24 народных депутата СССР, среди которых был и будущий руководитель РСПП Аркадий Вольский, подписали «Обращение к промышленным, научным, экономическим ассоциациям и организациям, к руководителям предприятий, ученым и инженерам, специалистам и рабочим» с призывом создать общенациональную организацию, «способную охватить все народное хозяйство страны»

Фото: Валентин Соболев / ТАСС

16 июня того же года в Москве состоялся учредительный съезд Научно-промышленного союза СССР, его президентом был избран Аркадий Вольский (на фото). В 1991-м НПС был преобразован в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), который возглавил все тот же Аркадий Вольский. В начале 1990-х СМИ называли его «теневым» премьер-министром РФ

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

16 апреля 1993 года на съезде РСПП выступил президент Борис Ельцин (на фото). Он заявил, что «объективное сближение исполнительной власти с промышленниками и предпринимателями не способны остановить ни политическая демагогия, ни дешевая пропаганда, ни политические интриги». Предприниматели поддержали президента и в разгар его противостояния с парламентом в 1993-м, и на выборах главы государства в 1996-м

Фото: Владимир Мусаэльян / ТАСС

В мае 1992 года по инициативе руководителей РСПП образована политическая партия «Всероссийский союз "Обновление"», объявившая себя «конструктивной оппозицией» правительству Ельцина–Гайдара. 12 декабря 1993 года на выборах в Госдуму эта партия вошла в блок «Гражданский союз» (список возглавлял сам господин Вольский), но набрала всего 1,93% голосов
На фото: глава института «Микрохирургии глаза» Святослав Федоров на съезде РСПП, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

На выборах в Госдуму 1995 года Аркадий Вольский занимал 3-е место в списке блока «Профсоюзы—Промышленники России—Союз труда», но снова не прошел в парламент

Фото: Александр Поляков / РИА Новости

Тем не менее РСПП активно участвовал в политической жизни, получив в СМИ определение «профсоюз олигархов»
На фото слева направо: председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс, глава «Газпрома» Рем Вяхирев, глава банковской группы «СБС-АГРО» Александр Смоленский, президент «Интерроса» Владимир Потанин, глава «Альфа-Групп» Михаил Фридман, президент ЮКОСа Михаил Ходорковский, замглавы администрации президента РФ Александр Лившиц, премьер-министр Сергей Кириенко и президент Борис Ельцин, 1998 год

Фото: А.Чумичев и А.Сенцов

В 1990-е годы в деловой прессе РСПП традиционно связывался, в основном, с «красными директорами», представляющими отрасли обрабатывающей промышленности и ВПК. С начала 2000-х политическая роль Союза стала ослабевать
На фото: бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков (слева) и Аркадий Вольский перед заседанием правления РСПП, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С начала первого президентского срока с членами РСПП регулярно встречается президент Владимир Путин
На фото: член правления РСПП Каха Бендукидзе на XIII съезде РСПП в 2003 году, который прошел с участием главы государства

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Драматичной стала встреча Владимира Путина с руководством РСПП 19 февраля 2003 года (на фото). На ней глава ЮКОСа Михаил Ходорковский докладывал о коррупции и в качестве примера непрозрачной сделки привел покупку «Роснефтью» «Северной нефти». 25 октября того же года господин Ходорковский был арестован и позже осужден по обвинению в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

11 июля 2003 года, через девять дней после ареста совладельца ЮКОСа Платона Лебедева (на фото), глава РСПП Аркадий Вольский передал президенту Владимиру Путину письмо членов союза. В беседе со СМИ глава РСПП сообщил, что в письме содержалась просьба «сохранить стабильность» и «не допустить пересмотра приватизации»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Позже Владимир Путин подтвердил, что к нему с просьбой о встрече в связи с арестом главы ЮКОСа обращалось руководство РСПП. «Однако никаких встреч, никакой торговли по поводу деятельности правоохранительных органов не будет»,— заявил он
На фото: вице-президент РСПП Виктор Вексельберг (в центре) и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян (справа) на съезде, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В 2005 году новым президентом РСПП стал Александр Шохин (на фото), бывший министр экономики и зампред правительства РФ, депутат Госдумы трех созывов. Господин Вольский покинул этот пост по состоянию здоровья

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

9 сентября 2006 года Аркадий Вольский скончался на 75-м году жизни после тяжелой болезни
На фото слева направо: председатель совета директоров «Альфа-Групп» Михаил Фридман, президент «Альфа-банка» Петр Авен, гендиректор «Северстали» Алексей Мордашов и президент группы компаний «Тройка–Диалог» Рубен Варданян (справа) на гражданской панихиде по господину Вольскому

Фото: Коммерсантъ  /  купить фото

Сейчас РСПП называет своей задачей «продвижение интересов и защиту законных прав бизнеса»
На фото: глава совета директоров консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман (слева) и председатель совета директоров MCG Group Павел Фукс на съезде РСПП, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

В работе съездов РСПП регулярно участвуют члены правительства России
На фото: министр финансов Алексей Кудрин (слева), вице-премьер Александр Жуков (в центре) и глава Союза Александр Шохин на съезде в здании правительства Москвы, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В августе 2013 года РСПП распространил заявление с требованием незамедлительно освободить арестованного в Минске гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. 22 ноября он был экстрадирован в Россию, помещен под домашний арест, а в 2015-м его дело было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2019 году РСПП выступил с поддержкой попавшего под следствие владельца крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Союз счел, что аресты видных бизнесменов потенциально могут нанести ущерб инвестиционной привлекательности российской экономики
На фото: глава ВТБ Андрей Костин на съезде РСПП

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

По оценкам РСПП, входящие в него предприятия производят в совокупности более 60% ВВП страны
На фото: Александр Шохин на учредительном съезде «Общероссийского народного фронта», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На сайте Союза есть раздел «Позиции РСПП». За последние три года там опубликовано четыре документа (в 2021-м пока ни одного)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Предприниматели, в частности, высказывали позицию о «мероприятиях по адаптации российской экономики к изменениям климата», «о необходимости системного правового регулирования цифрового права», «Об основах государственного регулирования цен» и введении гарантированного пенсионного права
На фото: глава Минпромторга Денис Мантуров на съезде РСПП, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Антон Белицкий  /  купить фото

РСПП объединяет около 100 отраслевых союзов и корпоративных ассоциаций и свыше 320 тыс. представителей промышленных, научных, финансовых и коммерческих организаций во всех регионах
На фото: Владимир Путин на съезде Союза в отеле The Ritz-Carlton, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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