Путин 18 марта примет участие в ежегодном съезде РСПП
Президент России Владимир Путин во вторник, 18 марта, выступит на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Участники обсудят ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Основными темами для обсуждения в этом году станут инициативы предпринимательского сообщества по реализации национальных проектов»,— говорится в сообщении.
В съезде примут участие около 1,3 делегатов и гостей.
В 2024 году съезд РСПП состоялся 25 апреля в Московском международном доме музыки. Встреча прошла в закрытом формате. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на ней обсуждались налоги, перенос бизнеса в Россию и деприватизация. Кремль назвал встречу содержательной.
Подробнее — в материале «Ъ» «РСПП собрался на разогреве у ПМЭФ».