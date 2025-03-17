В Воронеже с июля может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 июля в Воронеже планируется повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в мэрии. Итоговая сумма будет определена после оценки предоставленных расчетов экспертами регионального министерства тарифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Городские власти планируют в апреле произвести необходимы расчеты и направить документы в минтарифов. Отмечается, что тариф будет единым как для коммерческих, так и для муниципальных перевозчиков. Все они будут обязаны обновить подвижной состав.

В последний раз стоимость проезда в Воронеже повышали в июле 2024 года: с 26 до 31 руб. при оплате картой и с 28 до 33 руб. — наличными.

О том, как воронежские перевозчики добивались пересмотра тарифа в 2022-м,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов