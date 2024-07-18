В Воронеже стоимость проезда в общественном транспорте повысят на 5 рублей

Члены правления министерства тарифного регулирования Воронежской области приняли решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте облцентра на 5 руб.: с 26 до 31 руб. при оплате картой и с 28 до 33 руб. — наличными. Изменения вступят в силу 20 июля. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в ведомстве.

В конце мая городское управление транспорта подготовило и направило минтарифов предложение пересмотреть тариф. В мэрии рассказывали, что «на сегодня экономические обоснованные параметры могут достигать 38 руб. при безналичном расчете и 41 руб. при наличном». Также было подано предложение о введении проездного.

В последний раз стоимость проезда в Воронеже повышали в декабре 2022 года: с 21 до 26 руб. при безналичной оплате и с 23 до 28 руб. при оплате наличными.

О том, как перевозчики добивались пересмотра тарифа в 2022-м,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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