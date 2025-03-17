Липецкое «ПСК Реновация» благоустроит улицы в Чаплыгине за 107,8 млн рублей

Комитет по управлению городским хозяйством администрации Чаплыгинского района Липецкой области выбрал местное ООО «ПСК Реновация» подрядчиком для первого этапа благоустройства Московской улицы и переулка Московского в городе Чаплыгин. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Компания снизила начальную цену контракта со 151,9 до 107,8 млн руб. На конкурс заявлялись еще четыре участника, предложивших 108,6 млн руб., 136 млн руб., 142 млн руб. и 146,5 млн руб. соответственно. Еще один участник, который хотел выполнить работы за 149,6 млн руб., отозвал свою заявку.

Подрядчику предстоит обустроить наружное освещение и видеонаблюдение, обновить покрытие пешеходных зон, выполнить озеленение и установить малые архитектурные формы. Исполнить условия контракта требуется до 1 сентября 2025 года. Гарантия составит пять лет.

Согласно порталу госзакупок, проект первого этапа благоустройства разрабатывала местный индивидуальный предприниматель Татьяна Юрина. Она получила это право в ходе аукциона, снизив начальную цену контракта с 4,5 млн до 2 млн руб. Исполнение контракта завершено, штрафов и неустоек подрядчику не начислено.

Летом 2024 года Чаплыгин победил в конкурсе Минстроя России с проектом благоустройства указанных улиц, включающим строительство арки «Ворота в Раненбург» (историческое название города). На эти цели городу планировали выделить 70,8 млн руб. из федерального бюджета.

По данным Rusprofile, ООО «ПСК Реновация» зарегистрировано в Липецке в 2021 году для инженерной деятельности и строительного контроля. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и владелец — Алексей Протасов. Выручка общества в 2024 году выросла до 220 млн руб. (с 34 млн руб. в 2023), а чистая прибыль — до 11 млн руб. (с 596 тыс. руб. годом ранее).

Егор Якимов