Липецкие власти ищут подрядчика для благоустройства улиц у «Ворот в Раненбург»

Комитет по управлению городским хозяйством администрации Чаплыгинского района Липецкой области объявил аукцион на первый этап благоустройства Московской улицы и переулка Московского в городе Чаплыгин. Начальная цена контракта составляет 151,9 млн руб. Источник финансирования — федеральный, областной и городской бюджеты. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит обустроить наружное освещение и видеонаблюдение, обновить покрытие пешеходных зон, выполнить озеленение и установить малые архитектурные формы. Исполнить условия контракта требуется до 1 сентября 2025 года. Гарантия составит пять лет.

Подавать заявки на участие в торгах можно до 28 февраля. Итоги планируется подвести 4 марта.

Согласно порталу госзакупок, проект первого этапа благоустройства разрабатывала местный индивидуальный предприниматель Татьяна Юрина. Она получила это право в ходе аукциона, снизив начальную цену контракта с 4,5 млн до 2 млн руб. Исполнение контракта завершено, штрафов и неустоек подрядчику не начислено.

Летом 2024 года Чаплыгин победил в конкурсе Минстроя России с проектом благоустройства указанных улиц, включающим строительство арки «Ворота в Раненбург» (историческое название города). На эти цели городу планировали выделить 70,8 млн руб. из федерального бюджета.

Какие еще проекты благоустройства липецких городов победили в конкурсе Минстроя — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова