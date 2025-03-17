В работе приложений «Яндекса» произошел сбой

Пользователи жалуются на неполадки в работе приложений «Яндекс (MOEX: YDEX) Go» и сервиса «Яндекс.Музыка», следует из данных Downdetector. Жалобы стали поступать около 14:00 по мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В основном пользователи сообщают о сбое в работе сервисов, также не открываются их сайты и приложения. На работу «Яндекс Go» в основном жалуются жители Нижегородской области (6%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5%), «Яндекс.Музыки» — жители Костромской (13%), Тамбовской (8%) и Кировской (6%) областей.

«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам. Наши специалисты работают над устранением сложностей»,— подтвердили ТАСС в «Яндекс Go».

14 января в России произошел масштабный сбой интернета. Неполадки наблюдались в том числе в работе «Яндекс Навигатора». Кремль заявил, что сбои в рунете требуют дополнительных мер для бесперебойности работы сети.

Подробности — в материале «Ъ» «Бессвязный интернет».