В рунете произошел масштабный сбой

В работе российских операторов связи примерно в 17:10 мск произошел масштабный сбой. Интернет не работал у «Билайна», «Мегафона», МТС, Tele2 и других операторов, сообщали пользователи. Возникли сложности с заказом такси и завершением поездок в каршеринге. Примерно в 17:25 мск многие ушедшие в офлайн сайты начали открываться, работа рунета начала постепенно восстанавливаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным сайта сбой.рф на 17:55 мск, все еще наблюдались сбои в работе приложений некоторых банков, в частности «Альфа-банка», ВТБ, а также сервисов — среди них «Самокат», «Яндекс Навигатор».

Примерно через полчаса после восстановления рунета «Ъ» сообщили в Роскомнадзоре: «Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования».

Источник «Ведомостей» в одном из операторов связи сообщил, что сбой связан с «проблемами технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора и Главного радиочастотного центра».

Источник издания сказал, что «проблемы возникли с набором расширений протокола DNS — DNSSEC». Этот протокол гарантирует достоверность данных при обращении к ресурсу; в рунете используется для исключения вероятности подмены IP-адреса при атаках.

В координационном центре доменов РФ информагентствам между тем сообщили, что инфраструктура доменов верхнего уровня .ru и .рф и российские DNS-серверы «работают без сбоев».