«Уральские авиалинии» планируют летать в аэропорт Внуково
Авиакомпания «Уральские авиалинии» может перенести некоторые рейсы из аэропорта Домодедово во Внуково, сообщил ТАСС генеральный директор перевозчика Кирилл Скуратов. По его словам, вопрос обсуждается внутри компании.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«У нас Домодедово — базовый аэропорт. Мы рассматриваем дополнительно использовать Внуково как второй: пока это больше теория, даже не летняя навигация — внутри компании идут разговоры. Это с целью дать пассажирам из Екатеринбурга западную часть Москвы, тем, кому удобно ездить»,— пояснил он (цитата по ТАСС).
Господин Скуратов также добавил — речи о перебазировании самолетов не идет. «Это какое-то количество самолето-вылетов из Екатеринбурга. Пока, еще раз говорю, это разговоры и это не летняя навигация»,— подчеркнул гендиректор «Уральских авиалиний».
В конце января этого года, Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Московской области к владельцу аэропорта Домодедово, уроженцу Екатеринбурга Дмитрию Каменщику.
13 февраля стало известно, что авиакомпания S7, генерирующая около четверти выручки аэропорта Домодедово, рассматривает возможность перехода в Шереметьево или Внуково. По данным «Ъ», переговоры с обоими аэропортами начались около двух недель назад.
Подробнее о деле владельцев аэропорта «Домодедово» — читайте в материале «Ъ».