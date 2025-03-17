«Уральские авиалинии» планируют летать в аэропорт Внуково

Авиакомпания «Уральские авиалинии» может перенести некоторые рейсы из аэропорта Домодедово во Внуково, сообщил ТАСС генеральный директор перевозчика Кирилл Скуратов. По его словам, вопрос обсуждается внутри компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«У нас Домодедово — базовый аэропорт. Мы рассматриваем дополнительно использовать Внуково как второй: пока это больше теория, даже не летняя навигация — внутри компании идут разговоры. Это с целью дать пассажирам из Екатеринбурга западную часть Москвы, тем, кому удобно ездить»,— пояснил он (цитата по ТАСС).

Господин Скуратов также добавил — речи о перебазировании самолетов не идет. «Это какое-то количество самолето-вылетов из Екатеринбурга. Пока, еще раз говорю, это разговоры и это не летняя навигация»,— подчеркнул гендиректор «Уральских авиалиний».

В конце января этого года, Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Московской области к владельцу аэропорта Домодедово, уроженцу Екатеринбурга Дмитрию Каменщику.

13 февраля стало известно, что авиакомпания S7, генерирующая около четверти выручки аэропорта Домодедово, рассматривает возможность перехода в Шереметьево или Внуково. По данным «Ъ», переговоры с обоими аэропортами начались около двух недель назад.

Подробнее о деле владельцев аэропорта «Домодедово» — читайте в материале «Ъ».