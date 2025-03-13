S7 может покинуть Домодедово ради Шереметьево или Внуково

Авиакомпания S7, генерирующая около четверти выручки аэропорта Домодедово, рассматривает возможность перехода в Шереметьево или Внуково. По данным «Ъ», переговоры с обоими аэропортами начались около двух недель назад. В случае ухода S7 финансовое положение Домодедово, уже испытывающего трудности, может ухудшиться.

S7 долгие годы оставалась крупнейшим перевозчиком Домодедово. По итогам первой половины 2024 года авиакомпания принесла аэропорту 3,6 млрд руб., что составило 24% его выручки. Другая базовая авиакомпания, «Уральские авиалинии», заявила «Ъ», что не планирует покидать Домодедово.

Источники «Ъ» отмечают, что S7 может перевести часть рейсов в Шереметьево, где уже размещены ее технические мощности, или во Внуково, предлагающее более низкие тарифы. Однако переход потребует времени и значительных затрат.

Финансовое состояние Домодедово осложняется судебным иском Генпрокуратуры к собственникам аэропорта. Эксперты считают, что у аэропорта есть время для улучшения ситуации, но уход S7 станет серьезным ударом. В Домодедово заявили, что рассчитывают на продолжение сотрудничества с перевозчиком.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «S7 летает вокруг Домодедово».