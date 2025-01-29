Генпрокуратура РФ подала иск к владельцу Домодедово из Екатеринбурга Каменщику

Генеральная прокуратура РФ подала исковое заявление в Арбитражный суд Московской области к владельцу аэропорта Домодедово, уроженцу Екатеринбурга Дмитрию Каменщику. Кроме него в качестве ответчиков выступают несколько десятков юрлиц, а также Валерий Коган, который возглавляет набсовет аэропорта. Иск был подан 28 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Каменщик

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Дмитрий Каменщик

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

По данным «Ъ», подаче иска предшествовала проверка порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово. Собеседник «Ъ» отметил, что исходя из практики подобных дел, после приватизационных проверок обычно следуют иски о возвращении активов государству.

Мария Игнатова