Генпрокуратура РФ подала иск к владельцу Домодедово из Екатеринбурга Каменщику
Генеральная прокуратура РФ подала исковое заявление в Арбитражный суд Московской области к владельцу аэропорта Домодедово, уроженцу Екатеринбурга Дмитрию Каменщику. Кроме него в качестве ответчиков выступают несколько десятков юрлиц, а также Валерий Коган, который возглавляет набсовет аэропорта. Иск был подан 28 января.
Дмитрий Каменщик
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
По данным «Ъ», подаче иска предшествовала проверка порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово. Собеседник «Ъ» отметил, что исходя из практики подобных дел, после приватизационных проверок обычно следуют иски о возвращении активов государству.