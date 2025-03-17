Ставка замерла в ожидании

Центробанк оставит ключевую ставку без изменений — участники рынка в этом не сомневаются. В пятницу регулятор проведет плановое заседание совета директоров. До сих пор ставка сохраняется на рекордном значении в современной истории — 21%. Во время последней встречи Банк России ухудшил прогноз по ее траектории, допуская даже увеличение до 22%. Кроме того, Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ рассмотрит целесообразность такого шага. По оценке Газпромбанка, такой сигнал приводит к повышению ставки примерно в половине случаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Почему экономистов это не убедило? Данные, которые изучает ЦБ, слишком противоречивы, рассуждает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «Как будто бы нет интриги, времени прошло немного с предыдущего обсуждения, и регулятор говорил нам, что может рассматривать повышение ставки, но сейчас кажется, что это уже неактуально. Но резкий переход от сигнала про повышение ставки к какому-нибудь снижению тоже кажется нереальным. Поэтому получается, что для сюрприза места очень мало. Ждем уточнения риторики, возможно, нам будет дан нейтральный сигнал, просто потому, что инфляционная и кредитная картина становятся более спокойными.

Но есть факторы, которые могут насторожить Центробанк. Во-первых, инфляция, хоть и снижается, далека от нормы. Во-вторых, кажется, что Банк России недвусмысленно нам намекнул, что нужно оценить тренды на гладкой воде, скажем так. Переход с одного года на другой в такой ситуации не вызывает так много шума, который связан в том числе с закрытием бюджетного года. И поэтому статистика декабря-января и даже немножко февраля находилась под влиянием этого фактора. И, конечно, геополитика нам тоже заскучать не дает, но как будто бы март и апрель — более показательные месяцы, без какой-то сильной сезонности».

Зампред Центробанка Алексей Заботкин на прошлой неделе признал, что и инфляционные ожидания, и реальные темпы роста цен снижаются. По его словам, для регулятора ключевым параметром будет потребительский спрос: если он сократится, то ставку можно будет опустить и раньше. Последние данные по инфляции, которые Росстат опубликовал на прошлой неделе, собеседники “Ъ FM” назвали позитивными. Тем не менее в этом году показатель вряд ли будет ниже 7%, говорят участники рынка. Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева считает, что помочь Центробанку может неожиданно крепкий курс рубля:

«Мы на данный момент имеем примерно сбалансированное количество проинфляционных рисков и дезинфляционных тенденций. Определенный позитив присутствует с точки зрения кредитования, и действительно происходит нормализация, в некотором роде охлаждение. В частности, банки начали пересматривать ставки по депозитам в сторону снижения. С другой стороны, инфляция не слишком низкая с начала года, и сильная инфляция была во многом спровоцирована значительным ростом доходов в конце года, потому что с 2025 года повышены налоги. Работодатели предпочли выплатить бонусы, премии и так далее. Кроме того, есть фактор крепкого рубля, и это пока еще никак не отражено в инфляции. Полагаю, что Банк России сохранит ставку. И на опорном заседании в апреле, возможно, будет принято какое-то решение и регулятор сможет дать какие-то более четкие сигналы о своих действиях в дальнейшем».

Экономисты до сих пор спорят, когда Банк России начнет снижать ключевую ставку и какой она будет к концу года. Например, в «Т-Инвестициях» ожидают смягчения уже весной, с постепенным движением к 13% в течение года. А глава ВТБ Андрей Костин считает, что ставку в этом году вообще снижать не будут, и она так и останется на уровне в 21%.

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Иван Якунин