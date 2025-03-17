Китай представил «специальный план» стимулирования экономики

ЦК Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали в воскресенье «специальный план действий по стимулированию потребления» в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Госсовета Китая Ли Цян

Фото: Florence Lo / Reuters Премьер Госсовета Китая Ли Цян

Фото: Florence Lo / Reuters

В документе перечислен ряд амбициозных целей: увеличение доходов населения, усиление финансовой и социальной поддержки пенсионеров и молодых родителей, развитие внутреннего туризма и привлечение иностранных туристов, поддержка онлайн-коммерции и внедрение современных технологий, поддержка потребительской активности.

Однако в плане практически отсутствует упоминание конкретных шагов для достижения этих целей. Принятие этих мер ляжет на плечи местных властей, которые должны будут руководствоваться директивой ЦК КПК и Госсовета.

Представленный в воскресенье план во многом опирается на доклад премьера Госсовета Ли Цяна, который заявил в начале марта, что, учитывая «все более сложную» внешнюю среду, «основным двигателем и якорем экономического роста» должно стать внутреннее потребление.

Как власти КНР намерены удержать темпы роста, несмотря на сложности в экономике, читайте в материале «Китай взял пять».

Кирилл Сарханянц