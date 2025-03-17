Глава «Победы» предложил ввести обязательные отработки для российских пилотов

В российской авиаотрасли есть риск оттока кадров, заявил в интервью РБК гендиректор «Победы» Дмитрий Тыщук. Он предложил включать в договор пилота с работодателем обязательства отработать после обучения несколько лет в российской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Авиакомпания «Победа» Фото: Авиакомпания «Победа»

«Экономика наша от этого точно бы выиграла. Наша система образования готовит высококлассных специалистов за счет государства, авиакомпании поднимают их профессиональный уровень в ходе эксплуатации, а потом человек уезжает за рубеж. Если человек для себя четко решает, что он уедет за границу, он выплачивает затраты пропорционально отработанному сроку»,— уточнил господин Тыщук.

Помимо этого топ-менеджер выступил с идеей ввести льготную ипотеку для высококвалифицированных кадров по аналогии с IT-сферой. Эту инициативу пока обсуждают внутри группы «Аэрофлот» (включает «Победу»). «Аэрофлот» также обещал повысить зарплату бортпроводников в среднем на 30%.

В августе 2024 года «Ъ» писал, что ряд авиаперевозчиков опасались нехватки бортпроводников на международных рейсах в связи с невозможностью оперативно получить новые удостоверения членов экипажа (УЧЭ). Росавиация поручила изготовление УЧЭ подведомственному ГосНИИ ГА, но некоторые перевозчики, поздно узнавшие о новых правилах, не успевали оформить документы для сотрудников с истекающим сроком действия УЧЭ.

О ситуации на российском авиарынке — в материале «Ъ» «Брюссель подавил каботаж».