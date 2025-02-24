Брюссель подавил каботаж

Брюссель в рамках 16-го пакета санкций запретил иностранным авиакомпаниям выполнять перевозки внутри России. Ограничения также коснутся поставок самолетов и авиатехнологий. Иначе зарубежным структурам запретят выполнять полеты в ЕС. Исключения сделаны только для авиакомпаний из третьих стран, которые транзитом пересекают территорию России. Эту часть пакета эксперты называют вторичными ограничениями, ранее поставки авиадеталей и любое обслуживание бортов ограничивали США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На международные перевозки новые рестрикции повлиять не должны, считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «Эти санкции не касаются авиакомпаний из зарубежных стран, которые летают в Россию. Значит, ничего международному пассажиропотоку не грозит. Речь идет только о каботаже, то есть если какая-то иностранная авиакомпания начнет летать между двумя российскими городами, она может подпасть под санкции со стороны Евросоюза. Собственно, и решение-то о каботаже принималось в виде исключения, потому что никогда раньше мы на свой внутренний рынок иностранных перевозчиков не допускали.

Сейчас, понимая, что новых самолетов у нас (во всяком случае, пока) нет, а спрос растет, надо как-то этот спрос обеспечить. Времени прошло уже достаточно, и что-то мы пока не видим желающих. В целом сейчас в мире авиаперевозки растут. Если у иностранной авиакомпании есть свободные самолеты, то она скорее найдет им применение на международном рынке, более маржинальном, чем полеты внутри России. Это очень низкодоходный бизнес. Только если у них лишние самолеты девать некуда, можно пристроить вместе с экипажами, как говорится, какую-то копеечку заработать.

Этой строкой в санкционном пакете они пытаются предотвратить вообще такую возможность, но по факту мы не видим, чтобы кто-то этой возможностью и без санкций пользовался».

Сейчас выполнять перевозки внутри России имеют право только местные авиакомпании. Вопрос о каботаже минувшей осенью подняла Росавиация на отраслевом форуме в Малайзии. Тема обсуждалась, в частности, с дружественными Казахстаном и арабскими странами. Власти Кувейта и Катара тогда пообещали «изучить соответствующие механизмы», но предупредили, что сами сталкиваются с дефицитом самолетов. А Минтранс Казахстана и крупнейшие авиакомпании республики позже заявили, что официальных запросов от России не получали. И что планов запуска каботажа нет.

Кроме прочего, ЕС новым пакетом запретил любые трансакции с некоторыми российскими аэропортами. В список попали Внуково, Жуковский и четыре региональных. Решение принято в связи с тем, что они используются для передачи беспилотников, ракет и связанных с ними технологий и компонентов в Россию. И как здесь будет развиваться ситуация, пока не совсем понятно, указывает исполнительный директор агентство «АвиаПорт» Олег Пантелеев: «Сложно представить ситуацию, когда турецкий национальный перевозчик, выполняющий полеты во Внуково, откажется от выполнения полета. Хотя договор к пакету санкций говорит о том, что ограничения не должны затрагивать частные поездки. Скорее всего, о каких-то ограничениях регулярных пассажирских или чартерных рейсов речь идти не будет.

Если говорить о поставках комплектующих или оборудования в Россию, они и так были ограничены. В общем-то, мы видим, что прекращение легальных поставок не означает прекращения поставок вовсе. Можно предположить, что те компании, которые сочтут, что продолжение взаимодействия с Россией будет означать большие риски, будут просить большую премию за риск. Так или иначе, маловероятно, чтобы произошел какой-то серьезный поток отказов от сотрудничества. Как показала практика, компания, для которой российский рынок был одним из важных, вполне может сделать хорошо замаскированный дочерний бизнес, чтобы сохранить сотрудничество с РФ».

По прогнозам специалистов Росавиации, в этом году из-за дефицита самолетного парка пассажиропоток российских авиакомпаний может упасть на 15% к прошлому году, а в 2026-м еще на 18%. Как писал ранее “Ъ”, власти рассчитывают, что к 2030 году рынок перевозок выйдет на уровень 127 млн человек в год. Но это меньше, чем до пандемии.

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Екатерина Вихарева