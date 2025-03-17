Для владельцев животных могут ввести уголовное наказание за смерть человека

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов подготовил поправки в Уголовный кодекс, вводящие ответственность для владельцев животных в случае гибели человека из-за их питомца. Максимальным наказанием будет лишение свободы на срок до трех лет, сообщают «Известия».

Предлагается дополнить ст. 109 УК РФ частью 4 «Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными». Виновному владельцу домашнего животного будет грозить ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности, либо лишение свободы на такой же период.

Господин Бурматов также готовит поправки в КоАП об увеличении штрафа за самовольный выгул собак до 50 тыс. руб. Сейчас для физлиц он составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс., юрлиц — от 15 тыс. до 30 тыс. руб.

Сейчас в рамках ст. 109 УК РФ причинение смерти по неосторожности наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы, принудительными работами или лишением свободы на тот же срок. По данным Роспотребнадзора, в 2024 году 237 тыс. человек обратились за медпомощью из-за укусов собак. В последнее время в страны участились случаи нападения собак на людей, в том числе со смертельным исходом. По поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина был подготовлен законопроект об умерщвлении бродячих животных.

Подробности — в материале «Ъ» «Кто друг человека».