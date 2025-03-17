Над тремя регионами сбили еще шесть БПЛА

Минобороны России заявило, что с 20:25 до 22:20 мск силы ПВО уничтожили беспилотники над Волгоградской, Ростовской и Тульской областями. Всего сбито шесть БПЛА.

Как уточнило ведомство, над Волгоградской областью уничтожены три беспилотника, над Ростовской — два, над Тульской — один. С 18:20 до 20:20 мск, по данным ведомства, над Курской, Орловской и Брянской областями были сбиты еще 44 БПЛА.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в результате атаки загорелась кровля автовокзала и частный гараж. Информации о пострадавших, в том числе в других регионах, не поступало.