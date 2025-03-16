Хинштейн: система ПВО сбила 27 беспилотников над Железногорском

Над Железногорском были сбиты 27 беспилотников ВСУ, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Атака была направлена на Орловскую область, добавил он. Никто не пострадал, сообщил господин Хинштейн.

«В результате падения обломков произошло возгорание мягкой кровли автовокзала, а также частного гаража. Силами МЧС оба пожара уже ликвидированы»,— написал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Кроме того, на территорию завода «Вагонмаш» упала неразорвавшаяся часть одного из БПЛА. Территория оцеплена, на место выдвинулись взрывотехники Росгвардии, сообщил врио губернатора.

В 19:54 мск в Минобороны также сообщили о двух сбитых БПЛА над территорией Орловской области. Атака, по сообщению ведомства, длилась с 18:20 до 19:00. Позже, в 21:13 мск, оборонное ведомство заявило об уничтожении еще 15 украинских беспилотников. Девять из них были сбиты над Курской областью, пять — над Орловской, один — над Брянской. Это произошло в период с 19:05 до 20:20 мск.