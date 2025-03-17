Структура экономики РФ меняется с трудом

Агентство АКРА проанализировало масштабы и динамику структурных изменений в экономике России с 2022 года на отраслевом и пространственном уровнях по данным о добавленной стоимости, промпроизводстве, занятости, инвестициях, банковских займах, бюджетных доходах и зеркальных данных внешнеторговых партнеров. Аналитики составили два индекса: первый — к базовому четвертому кварталу 2021 года — измеряет «скорость моментальных изменений» и отражает динамику долей отраслей и регионов за квартал, второй оценивает среднее накопленное, или «направленное» изменение таких долей за год.

Качественно аналитики фиксируют за три года рост долей в экономике секторов госуправления, строительства, обработки и IT (см. график), что связано с увеличением «оборонных расходов, переориентацией экспортных и импортных потоков, субсидированием кредитования (и другими программами господдержки) и импортозамещением». Значимость сельского хозяйства, добычи, здравоохранения и частично торговли, напротив, несколько снизилась. Качественный сдвиг на региональном уровне выглядит центростремительным, но затронул не только Москву и Санкт-Петербург. В инвестиционном разрезе за последние три года усилилась роль других мегаполисов и Дальнего Востока, а регионы ЦФО капвложений и кредитов недополучили. «Поскольку добыча полезных ископаемых довольно сильно сконцентрирована географически, негативная динамика этой отрасли влечет за собой стагнацию или экономический спад конкретных регионов»,— отмечают авторы.

Во внешней торговле сдвиг структуры был значительным: минимум 40% и экспорта, и импорта товаров затронуло «коренное изменение путей торговли». Фактически за 2022–2023 годы первоначальные члены БРИКС заместили западные страны в роли основных торговых партнеров РФ. Структура же торговли при этом поменялась несущественно, отмечают в АКРА, что отражается на качестве продукции.

Быстрее всего структурные изменения происходили в 2022 году: их темпы превысили обычную динамику в 1,5–2 раза. Далее процесс замедлялся: к концу 2024 года отраслевая структура менялась всего на 15–20% быстрее, чем до пандемии, а изменения пространственной по скорости соответствовали средним темпам 2015–2019 годов.

Артем Чугунов