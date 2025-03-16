Нейросети вступили в противостояние

Разработчик ChatGPT призвал правительство США запретить DeepSeek на территории страны. Компания OpenAI настаивает, что модели китайских разработчиков представляют угрозу нацбезопасности, так как собирают и передают пользовательские данные своим властям. Предложения звучат на фоне обострения торговой войны между Соединенными Штатами и КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / Reuters Фото: Florence Lo / Reuters

Генеративная нейросеть от DeepSeek стала второй по популярности моделью после ChatGPT спустя 20 дней с момента запуска. OpenAI отреагировала на это расследованием против компании: ее подозревают в краже данных и использовании результатов других языковых моделей. Как будет развиваться противостояние? Основатель и генеральный директор IT-компании Sistemma Сергей Зубарев отмечает, что OpenAI уже приходится пересматривать свою стратегию и принципы разработки: «Буквально несколько дней назад компания Baidu, крупнейший поисковик Китая, представила свои нейросети, якобы уже превышающие по уровню развития DeepSeek. Также появилась Qwen, которая по соотношению объема нейросети к ее качеству тоже как будто бы на первом месте. Очевидно, что OpenAI уже не то что будет стараться лидировать, а хотя бы вообще оставаться в каком-то видимом поле.

Количество генеративных моделей, реально способных противостоять американской компании по уровню качества развития, будет увеличиваться, и в OpenAI это понимают.

Судя по сообщениям в одной из американских соцсетей, это очень сильно тревожит как основателей компании, так и людей, которые имеют отношение к среде искусственного интеллекта. В частности, первые планировали привлечь в качестве инвестиций около $4 трлн. Но в реальности менее 0,5% от этой суммы они собрали. Так что этот план становится уже менее достижимым, потому что соотношение затрат и стоимости использования OpenAI более чем в 100 раз дороже, чем нейросеть, используемая той же Baidu. Даже правительство Америки пообещали, что они, инвестируя сотни миллиардов долларов, будут оценивать, оправданно ли это или нет. Возможно, нужно какие-то сделать коррективы или в бизнес-экономике, или в самом подходе».

На фоне успеха DeepSeek только за март разработку аналога анонсировали французский, тайваньский и еще один китайский стартапы. А американские ученые заявляли, что могут собрать генеративную модель за $30. Тем временем китайские власти ограничили выезд сотрудников DeepSeek за рубеж и усилили меры по контролю, чтобы не допустить потери ценных специалистов. Такой тренд будет развиваться, считает генеральный директор компании-разработчика искусственного интеллекта «А-Я эксперт» Роман Душкин: «Все идет к тому, что мы еще в 2018 году начали говорить об ИИ-национализации: поставить заборчики и рассадить всех разработчиков в области ИИ по национальным квартирам, никуда не пускать, знаниями не делиться.

У технологического ящика Пандоры с большими языковыми моделями, который открыл OpenAI, действительно огромнейший потенциал, и он уже сегодня сам себя ускоряет.

Естественно, и США, и Китай, как ведущие игроки в этой области, начинают друг с другом конкурировать. При этом американскую компанию, поскольку она в юрисдикции США, достаточно сильно ограничивают разные законы в области авторского права, в отличие от китайцев. DeepSeek выстрелил в том числе и потому, что его разработчики могли взять какие-то наработки OpenAI, которые есть в открытом доступе. Они начали использовать, в частности, собранные датасеты, не обращая внимания на всякие этические нормы и законы об авторском праве. Создатели китайской модели высосали весь интернет и загрузили в свою систему. И более того, если OpenAI закрыл для себя большое количество рынков, то Китай говорит: "Пользуйтесь все". А что это значит? Если мы все этим пользуемся, причем бесплатно, значит товаром являемся мы сами».

Моделями DeepSeek активно пользуется больше 20 млн человек. Создатели утверждают, что для разработки потребовалось в сотни раз меньше вложений. При этом некоторые страны, в том числе Нидерланды и Южная Корея, уже запретили использовать нейросеть на госслужбе.

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Анжела Гаплевская