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Коммерсантъ FM
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Нейросети вступили в противостояние

В чем претензия OpenAI к DeepSeek

Разработчик ChatGPT призвал правительство США запретить DeepSeek на территории страны. Компания OpenAI настаивает, что модели китайских разработчиков представляют угрозу нацбезопасности, так как собирают и передают пользовательские данные своим властям. Предложения звучат на фоне обострения торговой войны между Соединенными Штатами и КНР.

Фото: Florence Lo / Reuters

Фото: Florence Lo / Reuters

Генеративная нейросеть от DeepSeek стала второй по популярности моделью после ChatGPT спустя 20 дней с момента запуска. OpenAI отреагировала на это расследованием против компании: ее подозревают в краже данных и использовании результатов других языковых моделей. Как будет развиваться противостояние? Основатель и генеральный директор IT-компании Sistemma Сергей Зубарев отмечает, что OpenAI уже приходится пересматривать свою стратегию и принципы разработки: «Буквально несколько дней назад компания Baidu, крупнейший поисковик Китая, представила свои нейросети, якобы уже превышающие по уровню развития DeepSeek. Также появилась Qwen, которая по соотношению объема нейросети к ее качеству тоже как будто бы на первом месте. Очевидно, что OpenAI уже не то что будет стараться лидировать, а хотя бы вообще оставаться в каком-то видимом поле.

Количество генеративных моделей, реально способных противостоять американской компании по уровню качества развития, будет увеличиваться, и в OpenAI это понимают.

Судя по сообщениям в одной из американских соцсетей, это очень сильно тревожит как основателей компании, так и людей, которые имеют отношение к среде искусственного интеллекта. В частности, первые планировали привлечь в качестве инвестиций около $4 трлн. Но в реальности менее 0,5% от этой суммы они собрали. Так что этот план становится уже менее достижимым, потому что соотношение затрат и стоимости использования OpenAI более чем в 100 раз дороже, чем нейросеть, используемая той же Baidu. Даже правительство Америки пообещали, что они, инвестируя сотни миллиардов долларов, будут оценивать, оправданно ли это или нет. Возможно, нужно какие-то сделать коррективы или в бизнес-экономике, или в самом подходе».

DeepSeek впечатлил инвесторов

На фоне успеха DeepSeek только за март разработку аналога анонсировали французский, тайваньский и еще один китайский стартапы. А американские ученые заявляли, что могут собрать генеративную модель за $30. Тем временем китайские власти ограничили выезд сотрудников DeepSeek за рубеж и усилили меры по контролю, чтобы не допустить потери ценных специалистов. Такой тренд будет развиваться, считает генеральный директор компании-разработчика искусственного интеллекта «А-Я эксперт» Роман Душкин: «Все идет к тому, что мы еще в 2018 году начали говорить об ИИ-национализации: поставить заборчики и рассадить всех разработчиков в области ИИ по национальным квартирам, никуда не пускать, знаниями не делиться.

У технологического ящика Пандоры с большими языковыми моделями, который открыл OpenAI, действительно огромнейший потенциал, и он уже сегодня сам себя ускоряет.

Естественно, и США, и Китай, как ведущие игроки в этой области, начинают друг с другом конкурировать. При этом американскую компанию, поскольку она в юрисдикции США, достаточно сильно ограничивают разные законы в области авторского права, в отличие от китайцев. DeepSeek выстрелил в том числе и потому, что его разработчики могли взять какие-то наработки OpenAI, которые есть в открытом доступе. Они начали использовать, в частности, собранные датасеты, не обращая внимания на всякие этические нормы и законы об авторском праве. Создатели китайской модели высосали весь интернет и загрузили в свою систему. И более того, если OpenAI закрыл для себя большое количество рынков, то Китай говорит: "Пользуйтесь все". А что это значит? Если мы все этим пользуемся, причем бесплатно, значит товаром являемся мы сами».

ИИ отключили от цензуры

Моделями DeepSeek активно пользуется больше 20 млн человек. Создатели утверждают, что для разработки потребовалось в сотни раз меньше вложений. При этом некоторые страны, в том числе Нидерланды и Южная Корея, уже запретили использовать нейросеть на госслужбе.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская

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