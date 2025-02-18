ИИ отключили от цензуры

Илон Маск представил новую версию своей нейросети Grok 3. Это самый умный искусственный интеллект на Земле, заявляют разработчики. Также они пояснили, что новый Grok в десять раз умнее предыдущей версии. В тестах новая версия превосходит GPT-4o, а также последние версии Gemini и DeepSeek.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

При этом у модели отсутствует цензура, отмечает генеральный директор компании разработчика искусственного интеллекта «А-Я эксперт» Роман Душкин: «Качество ответов Grok не в режиме рассуждения выше, чем у всех других моделей. Это показывают уже проведенные с утра бенчмарки, то есть сравнение нейросетей друг с другом. Это как минимум уровень GPT-o1 или DeepSeek. А когда включат режим рассуждения, даже боюсь представить, что будет. Но, по словам разработчиков, уже реализованы оба режима, причем они сделаны на одной модели.

Есть нюанс, который все исследователи отмечают, и я это тоже проверил, это действительно так,— модель создана без цензуры. В ней отсутствуют внутренние ограничения, которые встраиваются буквально во все нейросети, в том числе и российские. У них у всех есть морально-этические ограничения, встроенные либо на уровне самой модели, либо на уровне цензора, который сначала просматривает материал на предмет соответствия законодательству, морально-этическим нормам и так далее и только после этого пропускает ответ. То есть она полностью раскрепощена и может говорить на любую тему».

Использование Grok доступно только подписчикам соцсети X уровня Premium+, а в России она заблокирована. Разработчики измеряли интеллект Grok 3 по трем параметрам: математика, общие знания в разных сферах и программирование. По данным создавшей нейросеть компании, Grok лучше решает эти задачи, чем конкуренты. Несмотря на огромное количество думающих языковых моделей на рынке, остается ряд проблем, которые разработчикам только предстоит решить, отмечает ведущий бизнес-аналитик ГК «Наносемантика» Егор Кириллов:

«Кажется, что каждый день появляется новый король среди моделей, но на самом деле каждая нейросеть хороша в чем-то своем. Остаются важные проблемы, как сделать модели более понятными, как научить их настоящему мышлению, как справиться с этим огромным количеством данных, дорогостоящим обучением и последующим использованием ИИ.

Сейчас бум не конкретно искусственного интеллекта, нейронок, а скорее думающих больших языковых моделей. Это движение в правильную сторону, просто потому что думающая нейросеть может решать какие-то сложные логические задачки. Вопросы, касающиеся кодинга, тоже будет легче закрыть благодаря таким инструментам. Что касается Grok, то я потестировал бета-версию и не скажу, что это прямо вау. Мы приросли в скорости ответов на 550%, нейронка знает на 300% лучше логику нашего мира. Хорошая получилась модель, быстро отвечает, но, например, с моим кодом она чуть-чуть не справилась».

Для обучения Grok разработчики использовали данные из социальной сети X, которая также принадлежит Илону Маску. В связи с этим модель получает информацию в реальном времени, что, по мнению разработчиков компании xAI, их главное преимущество.

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Андрей Дубков, Далила Цельбель