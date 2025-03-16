BMW потеряет в этом году €1 млрд из-за тарифов Трампа

Один из крупнейших автопроизводителей Европы предупредил, что введение президентом США Дональдом Трампом экспортных пошлин только в этом году обойдется концерну в €1 млрд. Об этом сообщает The Times.

По словам генерального директора концерна Оливера Ципсе, названная им цифра представляет собой самый консервативный прогноз. Тем не менее, добавил он, топ-менеджеры BMW не думают, что все из вводимых тарифов будут действовать весь год.

Как отмечают эксперты, концерн может попасть под удар и со стороны тех стран, которые готовятся ответить на американские тарифы своими. Примерно половина автомобилей, производимых на американских заводах BMW, экспортируется в такие страны, как Германия, Китай, Канада и Великобритания.

Подробности — в материале «Ъ» «Европа вступает в торговую войну».

Виктор Буй