«РусГидро» сбрасывает сети

Контролирующий почти всю энергетику Дальнего Востока холдинг «РусГидро» (MOEX: HYDR) готов начать процесс выделения электросетей из своих региональных активов с января 2025 года. Для этого потребуется разделить «Якутскэнерго» на электросети, которые впоследствии могут быть проданы, генерацию и энергосбыт. Владение одновременно электросетями и конкурентными видами деятельности будет запрещено после запуска в регионе оптового энергорынка в 2025 году. О потенциальном интересе к электросетям “Ъ” сообщили в АЛРОСА, в «Россетях» пока вопрос не обсуждался. По оценкам аналитиков, электросети «Якутскэнерго» могут стоить около 12 млрд руб., но для их продажи потребуется создать условия для выгодного приобретения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Энергохолдинг «РусГидро», владеющий контрольными пакетами региональных энергокомпаний Дальнего Востока, с января 2025 года начнет выделение электросетевых активов из своего бизнеса, сообщил “Ъ” член правления компании Роман Бердников. В контуре дальневосточных активов «РусГидро» два актива с электросетями — «Якутскэнерго» и Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК).

По словам господина Бердникова, предполагается разделить «Якутскэнерго» на сетевую составляющую и генерирующую компанию, в которой «РусГидро» рассчитывает сохранить контроль. «Мы выделим две компании, а дальше посмотрим уже, что государство скажет — продавать или передавать другой компании или в Росимущество или что-то еще»,— пояснил он. Пока к этим активам активного интереса со стороны рынка нет, уточнил господин Бердников.

«Якутскэнерго» объединяет значительную часть энергетики региона, мощность электростанций и ГЭС — 1,14 ГВт, протяженность высоковольтных ЛЭП — 24,6 тыс. км. Выручка «Якутскэнерго» по МСФО за первое полугодие — 16,24 млрд руб., убыток — 1,13 млрд руб.

70 процентов составляет доля «РусГидро» в производстве электроэнергии на Дальнем Востоке, по данным компании

Несмотря на то что в РФ действует запрет на одновременное владение генерацией и электросетями, на регионы Дальнего Востока, где во время реформы РАО «ЕЭС России» не были введены рыночные отношения, он до сих пор не распространялся. В апреле 2023 года сообщалось, что ФАС и Минэкономики прорабатывают вопрос разделения дальневосточных активов «РусГидро» на генерацию и сети при включении Дальнего Востока в ценовую зону оптового энергорынка, что ожидается в январе 2025 года. В ФАС “Ъ” заявили, что вопросы механизма выведения сетевых активов прорабатываются.

Сейчас также обсуждается, что делать с энергосбытовым сегментом «Якутскэнерго», поскольку тем через агентский договор управляет ДЭК, входящая в «РусГидро».

«Либо через законодательство пропишут, что можно передать этот бизнес, либо через конкурс скажут реализовать или еще как-то»,— говорит Роман Бердников.

В АЛРОСА, владеющей в регионе Вилюйской ГЭС-3, заявили “Ъ”, что компании могут быть интересны объекты инфраструктуры, расположенные рядом с некоторыми производственными активами в Якутии. «Стоимость энергообъектов, к примеру линий электропередачи, крайне незначительна в масштабах бизнеса компании»,— говорят в АЛРОСА. Часть магистральных сетей в регионе принадлежит «Россетям». «Ни внутри компании, ни на уровне правительства этот вопрос пока не обсуждается»,— прокомментировал “Ъ” глава «Россетей» Андрей Рюмин возможный интерес к приобретению электросетевых активов «Якутскэнерго».

Как отмечают собеседники “Ъ” на рынке, электросети компании сложно назвать привлекательными в силу сильного износа и высокой долговой нагрузки. «По рынку они не стоят практически ничего»,— говорит один из собеседников “Ъ”.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим оценил рыночную стоимость ДРСК в 40–45 млрд руб. Электросети «Якутскэнерго», учитывая объем активов компании, могут быть выкуплены за приблизительно 12 млрд руб. По словам аналитика, если исходить из предельного срока окупаемости в 20 лет и ставки дисконтирования в 14%, чтобы компенсировать затраты, потенциальный инвестор ежегодно должен получать дополнительный денежный поток в 1,8 млрд руб. «В случае с "Якутскэнерго" такой сценарий представляется маловероятным»,— говорит господин Сасим.

Он поясняет, что сложности электросетей обусловлены дефектами тарифного регулирования и несобираемостью плановой выручки. По оценкам аналитика, недосбор составляет около 40%, а объем недоучтенной необходимой валовой выручки (НВВ) превышает 10 млрд руб., что сопоставимо с годовой котловой выручкой всех электросетевых компаний в регионе. На 2024 год котловая НВВ на содержание — 13,5 млрд руб. «Эти недостатки сейчас компенсируются за счет прибыли других подразделений ПАО "РусГидро". Для формирования взаимовыгодных условий по приобретению "Якутскэнерго" план разделения активов должен предусматривать обязательное устранение указанных недостатков расчета тарифных ставок»,— считает Сергей Сасим.

Татьяна Дятел, Владивосток; Евгений Зайнуллин