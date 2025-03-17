Мариуполь возьмут в «Садовое кольцо»

Девелопер «Садовое кольцо», основанный депутатом Госдумы Сергеем Колуновым, займется строительством жилья в Мариуполе. В запланированные проекты компания может вложить более 3,5 млрд руб., выручив с продажи квартир в них 7 млрд руб. Группа станет одним из первых федеральных девелоперов, открыто работающих на новых территориях. Застройщики опасаются санкций, но их экспансия станет более активной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

ГК «Садовое кольцо» займется строительством коммерческого жилья в Мариуполе в ДНР, рассказали “Ъ” в самой компании. Первым проектом станет девятиэтажный дом на улице Артема (4,3 тыс. кв. м) в центральной части города, который планируется завершить в 2026 году. Всего застройщик будет развивать восемь площадок, расположенных также на бульваре Шевченко в центре и проспекте адмирала Лунина в Приморском районе, где совокупно можно возвести 72,8 тыс. кв. м жилья. Эта земля находится в аренде у частных лиц, уточнили в «Садовом кольце». Их имена и размер инвестиций в проекты в компании не привели.

Группа «Садовое кольцо» основана Сергеем Колуновым, который с 2021 года выступает депутатом Госдумы. Компания строит жилье в Казани, Уфе и подмосковном Красногорске. По ее собственным данным, общий девелоперский портфель реализованных проектов достиг 1,3 млн кв. м. Текущий объем строительства, согласно наш.дом.рф,— 269 тыс. кв. м. Также «Садовое кольцо» владеет лифтовым заводом в Подмосковье, который принадлежал СУ-155 (см. “Ъ” от 26 мая 2022 года).

Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов оценивает потенциальный объем инвестиций в проекты «Садового кольца» в Мариуполе в 3,6 млрд руб. Выручка от продажи квартир может составить 7 млрд руб. Но часть затрат застройщика, по мнению управляющего партнера Penny Lane Realty Андрея Садо, может компенсировать господдержка. Он не исключает, что девелоперам на новых территориях будут предоставлять субсидии и льготные, в том числе беспроцентные, кредиты. Участки также могут предоставлять бесплатно или на льготных условиях, считает эксперт.

По данным Минстроя, сейчас в новых регионах работают 24 застройщика, получивших разрешения на строительство. «Садовое кольцо» не первый федеральный девелопер в ДНР, но первый, кто публично объявил об этом»,— говорит руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья Кирилл Холопик. Свое участие в проектах в Мариуполе не скрывает компания «ЮгСтройИнвест», которая строит в Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах на юге страны.

Крупные девелоперы массово опасаются выходить в новые регионы из-за сложностей с логистикой, говорит господин Сырцов. Здесь до недавнего времени также не была полноценно налажена работа Роскадастра и Росреестра. Некоторые компании, по словам эксперта, опасаются попасть под западные санкции.

Но участвуя в восстановлении новых территорий, бизнес решает поставленную правительством РФ стратегическую задачу, напоминает Андрей Садо. За это, по его словам, он может получать бонусы и льготы. Эксперт проводит аналогию с чемпионатом мира по футболу в 2018 году и Олимпиадой в Сочи в 2014-м: участвующие в строительстве и реконструкции объектов к мероприятиям компании на хорошем счету у властей.

Жилье на новых территориях пользуется спросом, в частности из-за льготной ипотеки под 2%, говорит Кирилл Холопик. Среди покупателей, по словам господина Сырцова, в основном приезжие, но есть и местные жители, которые хотят улучшить жилищные условия либо сдавать квартиры. По данным наш.дом.рф, на новых территориях строится 176 тыс. кв. м жилья, из которых распродано только 16%. В целом по РФ доля распроданного — 32% первичного предложения.

Опыт Крыма показывает, что требуется несколько лет для запуска конвейера жилищного строительства, напоминает Кирилл Холопик. Как только появляются первые реализованные проекты, за ними следуют остальные участники рынка, говорит Андрей Садо. Руслан Сырцов называет дальнейший выход федеральных застройщиков на новые территории неизбежным процессом.

Дарья Андрианова