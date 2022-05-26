«Садовое кольцо» заходит в лифт

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Запрет закупок лифтов иностранного производства для госстроек вынуждает российских девелоперов инвестировать в этот сегмент. Основанная депутатом Госдумы Сергеем Колуновым компания «Садовое кольцо», строящая в ряде регионов страны, выкупила в Подмосковье за 1,3 млрд руб. лифтостроительный завод, принадлежавший обанкротившейся группе СУ-155. Из-за ухода с рынка зарубежных игроков спрос на лифты местного производства будет высоким и у коммерческих застройщиков. Но отрасль на 30% зависит от импорта оборудования и комплектующих, что может спровоцировать проблемы при перезапуске производства, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Принадлежавший ранее СУ-155 Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) в Подмосковье 16 мая был продан за 1,3 млрд руб., следует из материалов торгов банкротного имущества. Покупателем стало ООО СК С.Т.С., которое пользуется товарным знаком застройщика «Садовое кольцо». Этот логотип принадлежит доверительной управляющей «Садового кольца» Елене Колуновой, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Связаться с ООО СК С.Т.С. не удалось, в ГК «Садовое кольцо» не ответили на запрос “Ъ”.

ГК «Садовое кольцо» строит жилье в Татарстане, Башкортостане и Подмосковье. По собственным данным, общий портфель проектов девелопера составляет 1,3 млн кв. м. По данным ЕГРЮЛ, основной учредитель застройщика — Сергей Колунов, депутат Госдумы восьмого созыва. Его представитель настаивает, что после избрания в депутаты господин Колунов «прекратил исполнение полномочий, не совместимых со статусом госслужащего».

СЛЗ был запущен в 2013 году, но в 2016 году производство остановилось, а все работники были уволены. В апреле 2022 года депутат Мособлдумы Сергей Сритинский заявил, что в течение трех месяцев на серпуховском заводе планируется перезапустить производство лифтов и транспортных редукторных лебедок.

Цена приобретения лифтостроительного завода соответствует рыночной, но в перезапуск потребуется вложить еще 300–400 млн руб., считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

По его мнению, еще полгода назад, когда конкуренция была выше из-за присутствия на рынке западных игроков, можно было бы приобрести актив дешевле на 20–25%.

Из-за прекращения поставок иностранными игроками и остановки выпуска лифтов на мощностях американской Otis в России сформировался масштабный дефицит такого оборудования, который сохранится даже с учетом возможного увеличения поставок из Китая, прогнозирует господин Бурмистров. Кроме Otis приостановили поставки лифтов и эскалаторов финская KONE и немецкая TK Elevator.

Из-за потребности замены лифтов старше 25 лет, которых в РФ в апреле 2022 года насчитывалось около 123 тыс. единиц, на рынке формируется неудовлетворенный спрос, констатирует эксперт «НЭО Центра» Ирина Долгих.

Кроме того, 24 мая вступило в силу правительственное постановление, согласно которому запрещается закупка для госстроек пассажирских лифтов, произведенных в других странах.

Но при производстве лифтов на российских производствах используется около 30% импортных комплектующих, в том числе лебедки, а вся микроэлектроника — зарубежной разработки, отмечает гендиректор ассоциации «Российское лифтовое объединение» Петр Харламов. На серпуховском заводе установлено европейское оборудование, а значит, из-за логистических проблем могут возникнуть сложности с его наладкой и обеспечением запчастями, добавляет Ирина Долгих.

В 2021 году потребность российского рынка в лифтах составляла 46 тыс. единиц, уточняет господин Харламов. Сейчас в России работают более 20 российских производителей такого оборудования, но почти 30% лифтов в прошлом году завезено из-за границы, сообщали ранее в Минпромторге. По данным министерства, на лифты из Европы, США и других западных стран пришлось 13% и еще 15% — на Белоруссию.

Дарья Андрианова