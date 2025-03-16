Концентрация мельдония в пробе форварда ЦСКА Каменева превышена в 4 раза

Концентрация мельдония в пробе нападающего ЦСКА Владислава Каменева составила 451 нг/мл, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на источник. Анализы у него были взяты 27 февраля после матча с китайским ХК «Куньлунь», в котором ЦСКА выиграл со счетом 6:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Результаты допинг-теста Каменева в четыре с половиной раза выше порога (100 нг/мл), который установило Всемирное антидопинговое агентство для признания результата анализа неблагоприятным.

Нападающий временно отстранен от участия в играх Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В клубе заявили, что Каменев также отстранен от матчей и тренировок с командой до полного выяснения обстоятельств. Сам Каменев отказался давать комментарии прессе.

28-летний нападающий выступает за ЦСКА с 2021 года. Играя за хоккейный клуб, он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. До ЦСКА Каменев выступал за магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА. В КХЛ он провел 366 матчей, в которых забил 87 шайб и отдал 86 передач.